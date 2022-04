Kuolettava suunnitteluvika pamauttaa venäläisten panssarivaunujen tornit ilmaan: "Jos et pääse ulos sekunnissa, olet vainaa"

Ruosteenväriseksi palanut venäläinen panssarivaunu ilman tornia on tullut tutuksi näyksi Ukrainan sodan aikana.

Iso-Britannian arvion mukaan Ukraina on sodan aikana tuhonnut 580 panssarivaunua. Ukrainan armeijan mukaan Venäjän vahvuudesta on kadonnut 939 panssaria.

Vaikka luvuissa on eroja, niin selvältä näyttää, että Ukraina on onnistunut tuhoamaan satoja venäläispanssareita.

Jo itse luku on ongelma. Kremlin papereissa panssareita tuskin piti tuhoutua Ukrainassa tällaisia määriä ainakaan näin nopeasti.

Toinen ongelma on kuitenkin se, millä tavalla vaunut ovat tuhoutuneet.

Torninsa menettäneistä vaunuista merkittävä osa kun on todennäköisesti sellaisia, joiden tuhoutumista suunnitteluvika on edesauttanut.

Kyse on niin sanotusta "vieteriukkoilmiöstä", josta länsimaat ovat olleet tietoisia vuoden 1991 Persianlahden sodasta alkaen, kirjoittaa CNN . Tuossa sodassa Irakin armeijan venäläisvalmisteisia vaunuja tuhoutui tuhansittain.

Ongelman ydin on siinä, että venäläisissä vaunuissa osa ammuksista säilytetään tornissa.

TASS/All Over Press

TASS/All Over Press

– Mikä tahansa onnistunut osuma nopeasti sytyttää ammukset ja aiheuttaa valtavan räjähdyksen. Torni kirjaimellisesti pamahtaa irti, toteaa Venäjä-tuntija Sam Bendett Center for a New American Securitysta CNN:lle.

Ammuksien räjähtäessä vaunun sisällä tilanne on toinen. Tankin selviytymismahdollisuudet ovat pyöreä nolla, eikä miehistöllä mene juuri paremmin.

– Jos et pääse ulos sekunnissa, olet vainaa, toteaa brittiarmeijan entinen upseeri ja maavoimien asiantuntija Nicholas Drummond.

Koskee isoa osaa kalustosta

Venäläisten kannalta ongelmallista on, ettei niin sanottu vieteriukkoilmiö koske pelkästään panssarivaunuja, vaan myös muita Venäjän käyttämiä panssariajoneuvoja.

Vaikka ongelma on ollut Venäjän tiedossa käytännön kokemusten kautta ainakin Persianlahden sodasta lähtien, ei asialle ilmeisesti ole tehty mitään.

Ratkaisulla on myös etunsa, joskin on kyseenalaista voidaanko niillä perustella sen aivheuttama ongelma. Käytännössä venäläisellä tavalla sijoitella ammukset säästetään tilaa ja näin ollen vaunusta voidaan tehdä matalampi. Pienempään kohteeseen taas on tunnetusti vaikeampi osua.