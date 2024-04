Ukraina uhoaa: Katkaisemme Krimin sillan kesällä

Väitteen uskottavuutta lisää se tosiasia, että Ukraina on viime syksystä lähtien kiihdyttänyt ilmaiskujaan Krimille ja Venäjän Mustanmeren laivastoa vastaan. Kohteina ovat olleet sekä sotalaivat, lentotukikohdat että infrastruktuuri, kuten komentopaikat.

Silta ollut aiemminkin poikki

Edellisestä onnistuneesta hyökkäyksestä Krimin siltaa vastaan on kulunut puolisen vuotta. Tiedossa on ainakin kaksi hyökkäystä, joiden vuoksi siltaa on jouduttu laajemmin korjaamaan.