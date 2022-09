IAEA raportoi Zaporizhzhjan ydinvoimalasta – MTV seuraa sotaa Ukrainassa

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA kertoo, että Zaporizhzhjan ydinvoimala tuottaa yhä sähköä. Euroopan suurimman ydinvoimalan kuudesta reaktorista vain yksi on toiminnassa, tuottaen sähkö esimerkiksi viilennykseen ja muihin keskeisiin turvallisuusseikkoihin.

76 prosenttia venäläisistä tukee vahvasti tai yleisellä tasolla Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa, kertoo itsenäinen venäläinen mielipidemittausorganisaatio Levada. Tutkimustuloksista kertoo amerikkalainen ajatushautomo Institute for the study of War (ISW).