IEA: Sota Ukrainassa on vauhdittanut vihreää siirtymää

Ukrainalaisjoukot etenivät keskiviikkona "marginaalisesti" Etelä-Ukrainan Länsi-Zaporizhzhjassa ja Itä-Ukrainan Bahmutin alueella, kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).