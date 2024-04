"Trumpin pelko on viisauden alku" – Nato-maat valmistelevat jättimäistä rahastoa Ukrainan tukemiseksi

Särkkä sanoo, että kokonaisuutena vuosi on mennyt Suomen kannalta hyvin. Venäjä on pyrkinyt hybridivaikuttamaan monin tavoin, mutta siitä ei ole ollut lopulta suurta haittaa. Myös erilaisia sopimuksia on hyväksytty, kuten Naton Sofa-sopimus sekä kahdenvälinen DCA-puolustusyhteistyösopimus Yhdysvaltojen kanssa.