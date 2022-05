CNN: Venäjä aikoo julistaa sodan Ukrainaa vastaan voitonpäivänä ensi maanantaina ja pyrkii liittämään osat Ukrainaa virallisesti itseensä vielä tässä kuussa

Länsimaiset viranomaiset ovat uskoneet pitkään, että Putin hyödyntäisi voitonpäivän symbolista merkitystä propagandamielessä. Aiemmin on spekuloitu, että Putin ilmoittaisi voitonpäivänä Venäjän saavutuksista Ukrainassa.

Sittemmin skenaarioiden vaakakuppi on kallistunut sodanjulistuksen puolelle.

Vielä tähänkään päivään mennessä Venäjä ei ole käyttänyt hyökkäyksestään Ukrainaan sanaa sota, vaan Venäjän mukaan kyse on ”erikoisoperaatiosta”. Putinin mukaan Venäjän tarkoituksena on puhdistaa juutalaisen johtama Ukraina natseista.

Britannian puolustusministeri Ben Wallace sanoi viime viikolla LBC Radiolle, että Putin on yrittänyt kääntää tilanteen siten, että Venäjä voi perustella kansalleen "sodan natseja vastaan" sekä vaatia enemmän ihmisiä – "venäläistä kanuunanruokaa" – sitoutumaan sotaan.

Liittääkö Venäjä Luhanskin ja Donetskin itseensä vielä toukokuun aikana?

Tällä hetkellä Venäjä on keskittänyt joukkojaan Ukrainan itäosiin Donbassin alueelle. Vaikka joukkojen uudelleen ryhmittymisen yhteydessä puhuttiin suurhyökkäyksen valmistelusta, itäosissa tehty hyökkäys on toistaiseksi ollut vaisu ottaen huomioon, millainen sotamahtina Venäjä on itsensä esitellyt maailmalle.