Zelenskyi pyysi Stubbilta apua Ukrainan rauhansuunnitelmaan – "Toivottavasti kyetään tässäkin auttamaan"

Päivän ydin oli kahdenvälisen puolustussopimuksen allekirjoittaminen, kun Suomi julkisti 23. puolustustarvikepaketin Ukrainalle. Paketin arvo on 188 miljoonaa euroa ja siihen kuuluu muun muassa ilmapuolustusta ja ammuksia.

– Tärkeintähän tässä on se, että kun me ja varsinkin Ukraina lähtee omaa rauhanaloitettaan viemään eteenpäin, meidän on saatava siihen mukaan myös maita globaalista etelästä. Toivottavasti kyetään tässäkin auttamaan, Stubb sanoi.