Työmarkkinapomo penää yli sataatuhatta uutta työntekijää moittien hallituksen toimia: "Eivät ole hyviä muutoksia"

– Teknologiateollisuus tarvitsee seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 130 000 uutta osaajaa. Tästä määrästä puolet on kasvun tuomia työpaikkoja, hän muistuttaa Uutisextran haastattelussa.

– Ilman työperäistä maahanmuuttoa ei ole tätä kasvupotentiaalia mahdollista hyödyntää. Yritykset ovat riippuvaisia siitä, että meidän prosessit työperäisessä maahanmuutossa toimivat nopeasti. Nyt on tehty kiristyksiä ja ne eivät ole hyviä muutoksia. Maakuvasta on pidettävä huolta, Helle toteaa.

Yrityksiltä ikävää viestiä

Toistaiseksi talouskasvun alkamista on jouduttu odottamaan, mutta ennusteiden mukaan se alkaa ensi vuoden aikana.

Nyt suhdannetilanne on vielä heikko.

– Taloustilanne on huono. On aika ikävää, että yrityksiltä tulee viestiä, ettei kasvua ole näköpiirissä. On toki yrityksiä, jotka pystyvät kasvamaan näissäkin olosuhteissa. Ei pidä kuitenkaan vaipua synkkyyteen. Kasvu kyllä alkaa, Helle sanoo.