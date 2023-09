Teknologiateollisuus: Yritysten toimintakyky kärsii rasismista

Työnantajilla on avainasema rasisminvastaisessa työssä, kertoo Teknologiateollisuus tiedotteessaan, jossa se ottaa kantaa myös hallituksen viime viikon torstaina julkaisemaan rasisminvastaiseen tiedonantoon.

Monimuotoisuudella on Teknologiateollisuuden mukaan yhteys yritysten menestymiseen, eivätkä yritykset enää pärjää ilman maahanmuuttajia.

Teknologiateollisuusalan etujärjestön mielestä hallituksen rasisminvastaisessa tiedonannossa on hyviä tavoitteita, mutta olennaista on niiden toimeenpano. Suomessa on yhä syrjiviä asenteita ja rakenteita, jotka täytyy korjata, maanantaina julkaistussa tiedotteessa kerrotaan.