Kommentti: Muutosturvasta on tulossa työmarkkinakierroksen junttura, konkelo, jumi ja umpikuja

Lähtökohdat neuvotteluille ovat vaikeat, koska Teollisuusliitto vaati heti julkisesti muutosturvan parantamista irtisanottaville työntekijöille. Syynä on se, että hallituksen työmarkkinauudistukset ovat heikentäneet esimerkiksi työttömyysturvaa.

Työnantajat vastustavat irtisanomisten hintaa nostavan muutosturvan parantamista. Perusteeksi nostetaan se, että kalliimmat irtisanomiset nostaisivat irtisanomisten määrää, jos yritysten on pakko säästää rahaa.

Kiistakapula on syntynyt

Yhtälö näyttää näin selvältä: työmarkkinaneuvotteluihin muodostui kiistakapula perinteisen palkankorotus-prosentin kylkeen. Kiistakapulan nimi on muutosturva.

Muutosturva on joillakin aiemmillakin kierroksilla ollut neuvotteluissa esillä, mutta nyt sen merkitys on suurempi hallituksen työmarkkinapolitiikan myötä.

Sopu syntyy ennemmin tai myöhemmin

Kompromissi palkankorotuksista ja tekstikysymyksistä on aina vaikea luoda ja nyt pitäisi jotenkin sopia myös muutosturvasta.

Teollisuusliitolla ja Teknologiateollisuuden työnantajilla on lisäksi painetta niskassa muiltakin aloilta, koska nykykäytännön mukaan niiden palkkaratkaisu luo prosenttikaton muillekin aloille. Vientimalli on todellisuutta, vaikka laki se ei vielä ole.

Viimeisillä kolmella neuvottelukierroksella on jouduttu turvautumaan valtakunnansovittelijan apuun, kun teknologiateollisuuden sopimusta on neuvoteltu. Pahoilta lakoilta on kuitenkin vältytty.