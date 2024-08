EK:n Jyri Häkämies: Ei ole työantajan tehtävä ilmiantaa työttömäksi jääviä ulkomaalaisia

– Kolme kuukautta on kovin lyhyt aika hakea uusi työ. Pelkästään jo työhaastattelut saattavat kestää useita kuukausia. Eli toivomme tähän muutosta, vetosi Jyri Häkämies MTV:n Uutisextran haastattelussa.

Yrityksiltä vaaditaan ilmiantoja ja lisää byrokratiaa

Yrityksiltä hätähuuto perussuomalaisille maahanmuuton puolesta

Häkämies toivoo, että myös kaikkein tiukimmin työperäisen maahanmuuton rajoituksia ajavat perussuomalaiset suostuisivat lieventämään kantojaan. Häkämiehen mukaan yrityksiltä tulee työperäisestä maahanmuutosta selvä viesti ja se on lähes hätähuuto uhkaavan työvoimapulan takia. – Me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa ja opiskeluperäistä maahanmuuttoa. Esimerkiksi hoiva-alalle tarvitaan lähes 200 000 ihmistä kymmenen vuoden sisään ja teknologia-alalle yli 130 000 työntekijää sekä korvaamaan eläköitymistä että uusiin työpaikkoihin. Eli työvoiman tarve tulee lähivuosina kiristymään ja koventumaan, kuvasi Häkämies väen vähyydestä kärsivän Suomen tilannetta. Häkämies muistuttaa myös, että ulkomaista työvoimaa tarvitaan myös eläkejärjestelmän ylläpitoon. Jatkuvasti laskeva syntyvyys ei riitä pitämään Suomen työllisyyttä riittävällä tasolla eikä eläkejärjestelmää pystyssä.

Palkoissa on korotuspaineita, mutta kilpailukykyä ei saa romuttaa

Häkämies toivoo, ettei riitaisa lakkokevät heijastu syksyllä alkaviin työehtoneuvotteluihin. Vaatimuksiin aiempaa suuremmista palkankorotuksista hän suhtautuu kaksijakoisesti



– On tärkeää, että pystytään yhdistämään kaksi asiaa. On tavallaan ymmärrettävää, että puhutaan ostovoimasta - se on tietysti tärkeää näiden inflaatiovuosien jälkeen. Mutta pitää yhdistää ostovoima, kilpailukyky ja työllisyys, tähdensi Häkämies haastattelussa.



Häkämies muistuttaa, että talous- ja kilpailutilanne eri toimialoilla vaihtelee, mikä pitää EK:n mielestä ottaa huomioon myös työehtoneuvotteluissa.