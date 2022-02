Teknologiateollisuuden tilaukset kasvoivat vauhdikkaasti – vahva tilauskanta lupaa hyvää kehitystä alkuvuonna

– Vahva tilauskertymä on erinomainen uutinen. Myös liikkeellä olevien tarjouspyyntöjen määrä on pysynyt hyvällä tasolla. Myönteistä on sekin, että nyt, toisin kuin aiemmin syksyllä, selvä enemmistö yrityksistä raportoi uusien tilausten kasvusta, kertoo Teknologiateollisuuden johtaja ja pääekonomisti Petteri Rautaporras tiedotteessa.

Hallitukselta vaaditaan investointeja vauhdittavia toimia

Osaajapula totisinta totta

– Usein sanotaan, että taloudellisesti vaikeina aikoina ei voi tehdä hankalia päätöksiä. Tällä hetkellä osaajapula on kuitenkin totisinta totta, ja työtä on paljon tarjolla. Ihmisillä on hyvät mahdollisuudet työllistyä. Nyt on hyvä aika uudistaa työttömyysturvaa työn vastaanottoa kannustavaksi, Helle sanoo.