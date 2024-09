Muutos- ja yt-neuvotteluilmoitusten virta käy vuolaana – onko toivoa jo paremmasta?

Esimerkiksi Verohallinto on kertonut aloittavansa yt-neuvottelut osassa toimintojaan ja arvioi, että neuvottelut voivat johtaa enintään 200 virkasuhteen päättymiseen.

Teleoperaattori Telian ilmoituksen mukaan muutosneuvottelut koskevat lähes koko henkilöstöä Suomessa. Yritys kertoo, että neuvottelut voivat johtaa enintään 500 tehtävän päättymiseen.MTV Uutiset on osa Telia-konsernia, mutta neuvottelut eivät koske MTV:n toimintaa.

Finanssikonserni OP-ryhmän muutosneuvottelut voivat johtaa yli sadan työtehtävän lakkauttamiseen. Sähköautojen pikalatausjärjestelmiä valmistavassa Kempowerissa on käyty hiljan päättyneet muutosneuvottelut. Kodin elektroniikkaan erikoistunut Verkkokauppa.com on niin ikään kertonut muutosneuvotteluistaan.

Hyvinvointialueet trimmaavat organisaatioita

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on kerrottu päätöksestä aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Listalta löytyvät myös esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen yt-neuvottelut.

Näkymä paremmasta

Hallitus tavoittelee työllisyys- ja kasvutoimillaan sataatuhatta uutta työllistä. Pidemmällä aikavälillä hallituksen tavoitteena on nostaa työllisyysaste 80 prosenttiin.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) toimitusjohtaja Aki Kangasharju on verraten optimistinen tulevien näkymien suhteen. Hänen mielestään pitkällä aikavälillä hallituksen työllisyystoimet "ilman muuta" parantavat kymmenillätuhansilla Suomen työllisyyttä. Vaikka nyt työttömyys kasvaa ja lomautukset lisääntyvät, on kyse suhdanneluonteisesta vaihtelusta, jota syntyy hallituksesta riippumatta, Kangasharju arvioi.

– (Suomen) talous supistui viime vuonna, tänä vuonna päästään ehkä just ja just nollaan, ja ensi vuodelle ennustetaan puolentoista, kahden prosentin kasvua. Kyllä silloin koko vuoden työllisyys on parempi ensi vuonna kuin koko vuoden työllisyys tänä vuonna.