Amerikkalaisen tv-kanavan Fox Newsin juontajan järkyttävä ehdotus on kuohuttanut Yhdysvalloissa.

Konservatiivisesta uutis- ja ajankohtaisohjelmistaan tunnetun Fox Newsin juontaja Brian Kilmeade aiheutti Yhdysvalloissa kuluneella viikolla paheksumismyrskyn, kun hän ehdotti, että kodittomat, mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset voisi poistaa kaduilta teloittamalla heidät kuolettavilla ruiskeilla.

Asiasta uutisoivat muun muassa amerikkalainen The Washington Post ja brittilehti The Guardian.

Kilmeaden kommentit liittyivät Pohjois-Carolinassa tapahtuneeseen ukrainalaispakolaisen puukotukseen, josta epäiltiin koditonta miestä.

Miehellä on pitkä rikoshistoria ja hän sairastaa perheensä mukaan skitsofreniaa.

Hyökkäys tallentui turvakameroihin, ja video siitä levisi verkossa laajasti.

Tapaus herätti kansallista keskustelua julkisesta turvallisuudesta ja rikosoikeudellisista käytännöistä.

"Tapetaan vaan"

Fox Newsin juontajat Laurence Jones ja Brian Kilmeade ottivat asiaan kantaa Fox & Friends -ohjelmassa keskiviikkona. Oikeistoaktivisti Charlie Kirk tapettiin samana päivänä.

Jones sanoi, että kodittomien ja mielenterveysongelmaisten auttamiseen on käytetty miljardeja dollareita, mutta monet eivät halua ottaa apua vastaan.

– Heille ei voi antaa valinnanvaraa. Joko otat vastaan tarjotut resurssit, tai joudut vankilaan, hän totesi.

– Tai pakotetaan heidät ottamaan vastaan kuolettava ruiske tai jotain – tapetaan vaan, Kilmeade sanoi tähän.

Kommentti levisi laajasti viestipalvelu X:ssä.

Monet kritisoijat huomauttivat, että Kilmeaden ehdotus muistutti Adolf Hitlerin natsi-Sakassa vuonna 1939 aloittamaa eutanasiaohjelmaa, jossa tapettiin yli 250 000 mielenterveysongelmaista ja vammaista ennen holokaustia.

Anteeksipyyntö: "Sanoin väärin"

Nyt Kilmeade on pyytänyt anteeksi "äärimmäisen tunteettomia" kommenttejaan.

– Sanoin väärin, että heille pitäisi antaa kuolettava ruiske. […] Tiedän, että kaikki mielenterveysongelmaiset kodittomat eivät käyttäydy kuten Pohjois-Carolinan tekijä – ja että monet kodittomat ansaitsevat empatiaa ja myötätuntoa, hän totesi Fox & Friends -ohjelmassa tänään sunnuntaina.

Kilmeade on Fox Newsin johtavia juontajia. Hän on työskennellyt kanavalla 1990-luvun lopulta lähtien.

Keskustelu kodittomista on kiihtynyt Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin kaudella.

Trump on muun muassa vaatinut maan pääkaupungin Washingtonin kodittomia muuttamaan pois kaupungista.

Trump perusteli viestiään tavoitteella tehdä Washingtonista turvallisempi kaupunki. Samalla hän uhkaili pääkaupungin rikollisia vankilalla.