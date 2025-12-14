– Tapaa, jolla presidentti Trump kohtelee muita maita ja myös liittolaisia sekä kansainvälisiä johtajia, on mahdoton hyväksyä, Tarrantin piirikunnan demokraattien viestintäjohtaja Tyler McVety sanoo. – Meidän kaikkien täytyy tehdä yhteistyötä varmistaaksemme turvallisemman maailman. Tällä hetkellä emme kuitenkaan pysty siihen, koska nykyinen politiikka on hajoittavaa, hän jatkaa.

MTV Uutiset kutsui Kennedyn patsaalle paikallisen demokraattiaktiivin kertomaan, kuinka paljon demokraatit ruohonjuuritasolla jakavat presidentti Trumpin ajatuksia Euroopasta ja Ukrainasta.

Teksasilaisen Fort Worthin kaupungin keskustassa on presidentti John F. Kennedyn patsas ja muistomerkki, joka on omistettu yli 60 vuotta sitten naapurikaupunki Dallasissa ammutun presidentin muistolle.

– Teemme ovelta ovelle -kampanjointia, soitamme ihmisille, rakennamme pieniä yhteisöjä ja henkilökohtaisia yhteyksiä. Varmistamme, että kaikki tietävät, ettei Texas ole republikaaninen osavaltio – se on osavaltio, jossa ei äänestetä, McVety sanoo.



Politiikasta on Yhdysvalloissa tullut entistäkin rajumpaa, sillä jopa perhe- ja ystävyyssuhteet ovat joillakin koetuksella omien näkemysten takia.