MTV Uutisten Teksasissa tapaama demokraattiaktiivi kertoo, että ruohonjuuritasolla ongelmana on se, ettei ihmisillä ole tarpeeksi intoa äänestää.
Teksasilaisen Fort Worthin kaupungin keskustassa on presidentti John F. Kennedyn patsas ja muistomerkki, joka on omistettu yli 60 vuotta sitten naapurikaupunki Dallasissa ammutun presidentin muistolle.
Euroopan vapauden puolesta kylmän sodan aikana puhunut Kennedy on jäänyt historian lehdille, kun Valkoisessa talossa puhaltavat nyt uudet tuulet. Donald Trump kirjoittaa niin sisä- kuin ulkopolitiikkaa uusiksi.
MTV Uutiset kutsui Kennedyn patsaalle paikallisen demokraattiaktiivin kertomaan, kuinka paljon demokraatit ruohonjuuritasolla jakavat presidentti Trumpin ajatuksia Euroopasta ja Ukrainasta.
Paljastui, että erimielisyys on syvää
– Tapaa, jolla presidentti Trump kohtelee muita maita ja myös liittolaisia sekä kansainvälisiä johtajia, on mahdoton hyväksyä, Tarrantin piirikunnan demokraattien viestintäjohtaja Tyler McVety sanoo.
– Meidän kaikkien täytyy tehdä yhteistyötä varmistaaksemme turvallisemman maailman. Tällä hetkellä emme kuitenkaan pysty siihen, koska nykyinen politiikka on hajoittavaa, hän jatkaa.
”Äänestys-apatiaa”
Demokraatit tukisivat myös Ukrainaa voimakkaammin, mutta ruohonjuuritasolla äänestäjille ei puhuta ulkopolitiikkaa.