Trump kuvaa Chicagoa sekasotkuksi ja uhkaa kansalliskaartilla – kuvernööriltä tiukka vastaus

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut lähettää kansalliskaartin joukkoja useisiin demokraattien hallinnoimiin suurkaupunkeihin osana kampanjaansa "rikollisuutta, kodittomuutta ja laitonta maahanmuuttoa vastaan", kertoo uutistoimisto Reuters.

Washington Postin mukaan USA:n puolustusministeriö valmistelee suunnitelmia tuhansien joukkojen siirtämiseksi Chicagoon jo syyskuussa.

Trump kuvaili Chicagoa "sekasotkuksi" ja arvosteli kaupungin demokraattista pormestaria.

"Ei täytä nälkäisenä nukkumaan menevien lasten vatsaa"

Illinoisin kuvernöörin J. B. Pritzkerin mukaan osavaltio ei ole saanut yhteydenottoa liittovaltiolta eikä näe hätätilannetta, joka oikeuttaisi kansalliskaartin tai armeijan käytön.

Chicagon pormestari Brandon Johnson taas ilmaisi huolensa joukkojen mahdollisesta laittomasta käytöstä ja muistutti, että kaupungin väkivaltarikosten määrä on laskenut merkittävästi kuluneen vuoden aikana.

Johnson arvosteli lausunnossaan Trumpin lähestymistapaa koordinoimattomaksi, perusteettomaksi ja epäjohdonmukaiseksi.

– Kansalliskaartin laiton käyttö Chicagossa voisi kärjistää jännitteitä asukkaiden ja viranomaisten välillä, vaikka tiedämme, että luottamus poliisin ja asukkaiden välillä on turvallisten yhteisöjen rakentamisen perusta.

– Laiton joukkojen käyttö uhkaisi romuttaa historiallista edistystä, jota olemme saavuttaneet.

Hänen mukaansa tärkeämpää olisi nyt investoida täysimääräisesti asumiseen, yhteisöturvallisuuteen ja koulutukseen.

– Kansalliskaarti ei ratkaise asuntokriisiä. Se ei täytä vatsaa niiltä lapsilta, joista joka neljäs menee nälkäisenä nukkumaan joka ilta Chicagossa. Kansalliskaarti ei rahoita julkisia koulujamme eikä tarjoa mielenterveyspalveluita tai päihdehoitoa niitä tarvitseville chicagolaisille. Kansalliskaarti ei korvaa omistautuneita paikallisia poliiseja eikä yhteisöväkivallan ehkäisijöitä, jotka tuntevat ja palvelevat yhteisöjämme päivittäin, Johnson luetteli lausunnossaan.

– Liittovaltiolla olisi monia tapoja auttaa meitä rikollisuuden ja väkivallan vähentämisessä Chicagossa, mutta armeijan lähettäminen ei ole yksi niistä.

Trump aloitti Washingtonista

Trump on jo aiemmin lähettänyt kansalliskaartin joukkoja pääkaupunki Washingtoniin.

Presidentti on kuvannut pääkaupunkia rikollisuuden pesäksi, vaikka oikeusministeriön tilastot osoittavat, että väkivaltarikokset ovat vähentyneet siellä 30 vuoden pohjalukemiin.

Kesäkuussa Trump määräsi 700 merijalkaväen sotilasta ja 4 000 kansalliskaartin jäsentä Los Angelesiin vastoin Kalifornian demokraattikuvernöörin tahtoa. Trump halusi joukot rauhoittamaan protesteja, joissa vastustettiin liittovaltion maahanmuuttoratsioita.