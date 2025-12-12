Trumpin republikaaneja suosivat suunnitelmat eivät menneet läpi Indianassa.
Yhdysvalloissa Indianan osavaltion päättäjät ovat torjuneet ylivoimaisella enemmistöllä republikaanipresidentti Donald Trumpin ajaman uuden vaalipiirijaon. Jako olisi suosinut republikaaneja, koska se olisi vahvistanut puolueen asemia kahdessa demokraattien hallussa olevassa vaalipiirissä.
Demokraatit tarvitsisivat vain kolme lisäpaikkaa saadakseen enemmistön maan edustajainhuoneessa ensi vuoden vaaleissa.
Vaalipiirejä on yleensä tarkasteltu tasakymmenvuosina tapahtuvan kansallisen väestönlaskennan jälkeen. Tämä on kuitenkin ollut vain vakiintunut käytäntö, jota ei säädellä lakiteksteissä.