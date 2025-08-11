Trump haluaa kodittomat pois Washingtonista

1108-LK-Donald Trump
Trump aikoo järjestää tiedotustilaisuuden aiheesta myöhemmin maanantaina.AFP / Lehtikuva
Julkaistu 11.08.2025 10:32

MTV UUTISET – STT

Trumpin huolena on pääkaupungin rikollisuus, joka on tilastojen mukaan kuitenkin laskussa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii maan pääkaupungin Washingtonin kodittomia muuttamaan pois kaupungista. Trump kirjoitti Truth Social -viestipalveluun sunnuntaina, että hallinto lupaa Washingtonista pois muuttaville kodittomille asuinpaikat.

–  Kodittomien on muutettava pois heti. Me tulemme antamaan teille paikat asua, mutta kaukana pääkaupungista, Trump kirjoitti.

Trump perustelee viestiään tavoitteella tehdä Washingtonista turvallisempi kaupunki. Samalla hän uhkaili pääkaupungin rikollisia vankilalla.

Trump on ottanut Washingtonin silmätikukseen. Hän on uhannut lähettää kansalliskaartin kaupungin kaduille taistelemaan kasvanutta rikollisuutta vastaan. Rikollisuus Washingtonissa on kuitenkin laskussa eikä nousussa.

Poliisin tilastojen mukaan väkivaltarikollisuus väheni Yhdysvaltojen pääkaupungissa 26 prosenttia vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

Joe Bidenin hallinnon aikaisen oikeusministeriön mukaan Washingtonin rikollisuusaste oli alhaisimmillaan 30 vuoteen jo viime vuonna.

Kansalliskaartin lähettämisen lisäksi Trump on uhannut ottaa Washingtonin Valkoisen talon hallittavaksi. Washingtonia johtaa kaupunginvaltuusto, jota Yhdysvaltain kongressi valvoo.

Trump aikoo järjestää pääkaupunkia koskevia suunnitelmiaan käsittelevän tiedotustilaisuuden myöhemmin maanantaina.

Lue lisää: Zelenskyi uskoo Yhdysvaltojen kykyyn lopettaa sota Ukrainassa

Päivitys 11.8.2025 kello 10.58. Laajennettu juttua STT:n tietojen pohjalta.

Lisää aiheesta:

MTV Uutiset Washingtonissa: Osa Trumpin kannattajista jo liikuttuneessa tilassa, turvatoimet äärimmäisetTrump aikoo allekirjoittaa ison pinon määräyksiä heti virkaan astuttuaan – Bidenin päätöksille kyytiäMTV Uutiset Yhdysvalloissa: "Kansannoususta täällä kyllä kovasti puhutaan"Trump: "Epäonnistumisen kaavat rikottava" – presidentti allekirjoitti asetuksen poliisin uudistamiseksiNoin 800 000 työntekijää palkatta jo kolme viikkoa Yhdysvaltain hallinnon sulkemisen takia – pankkiviranomaiset vaativat lainanantajilta joustavuuttaTrump on kutsunut kongressin tärkeimmät lainsäätäjät kokoukseen rajaturvallisuudesta – presidentti vaatii rahoitusta Meksikon muurille
Trumpin YhdysvallatDonald TrumpUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Trumpin Yhdysvallat