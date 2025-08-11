Trump haluaa kodittomat pois Washingtonista

Trumpin huolena on pääkaupungin rikollisuus, joka on tilastojen mukaan kuitenkin laskussa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii maan pääkaupungin Washingtonin kodittomia muuttamaan pois kaupungista. Trump kirjoitti Truth Social -viestipalveluun sunnuntaina, että hallinto lupaa Washingtonista pois muuttaville kodittomille asuinpaikat.
– Kodittomien on muutettava pois heti. Me tulemme antamaan teille paikat asua, mutta kaukana pääkaupungista, Trump kirjoitti.
Trump perustelee viestiään tavoitteella tehdä Washingtonista turvallisempi kaupunki. Samalla hän uhkaili pääkaupungin rikollisia vankilalla.
Trump on ottanut Washingtonin silmätikukseen. Hän on uhannut lähettää kansalliskaartin kaupungin kaduille taistelemaan kasvanutta rikollisuutta vastaan. Rikollisuus Washingtonissa on kuitenkin laskussa eikä nousussa.
Poliisin tilastojen mukaan väkivaltarikollisuus väheni Yhdysvaltojen pääkaupungissa 26 prosenttia vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.
Joe Bidenin hallinnon aikaisen oikeusministeriön mukaan Washingtonin rikollisuusaste oli alhaisimmillaan 30 vuoteen jo viime vuonna.
Kansalliskaartin lähettämisen lisäksi Trump on uhannut ottaa Washingtonin Valkoisen talon hallittavaksi. Washingtonia johtaa kaupunginvaltuusto, jota Yhdysvaltain kongressi valvoo.
Trump aikoo järjestää pääkaupunkia koskevia suunnitelmiaan käsittelevän tiedotustilaisuuden myöhemmin maanantaina.
Päivitys 11.8.2025 kello 10.58. Laajennettu juttua STT:n tietojen pohjalta.