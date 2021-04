"Tämä on käänteentekevä hetki historiassa" – poliisille tuomio George Floydin taposta, näin reagoivat amerikkalaismediat

Uutiskanava CNN:n mukaan Yhdysvallat on nyt tienristeyksessä. Toimittaja Stephen Collinsonin kommenttikirjoituksen mukaan jää nähtäväksi, muuttaako Chauvinin syyllisyys mitään.

– Pallo on nyt poliitikoilla, joiden olisi saatava aikaan lakimuutoksia, jotka estävät poliisiväkivallan systemaattisesti, hän kirjoittaa.

Collinsonin mukaan Floydin kuolema ja Chauvinin oikeudenkäynti ovat olleet Yhdysvaltojen lähihistoriaan syvällisimmin vaikuttaneita tapahtumia. Hänen kanssaan samaa mieltä on George Floydin veli.

– Tämä on käänteentekevä hetki Yhdysvaltain historiassa, Floydin veli Philonese kommentoi CNN:lle.

Pelosin puhe kummastuttaa somessa

New York Post nosti näkyvästi esiin edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin lausunon. Pelosi sanoi Floydin "uhranneen henkensä oikeuden puolesta". Lehden mukaan Pelosin kommentti on herättänyt tyrmistystä Twitterissä.

Lehti uutisoi myös Chauvinin kädessä valokuvissa näkyneestä kirjoituksesta. New York Postin mukaan Chauvin oli kirjoittanut puolustusasianajajansa puhelinnumeron käteensä kuulakärkikynällä.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden kommentoi Chauvinin syyllisyyttä tuoreeltaan televisiopuheessaan. Bidenin mukaan päätös syyllisyydestä on askel oikeaan suuntaan.

Humen mielestä Yhdysvalloilla on uljas historia rasismin voittamisessa. Hän sanoi, että 1960-luvun kansalaisoikeusliikkestä alkaen rasismia on yleisesti pidetty Yhdysvalloissa vääryytenä.

Houstonissa haluttiin ankaraa tuomiota

Houstonin kolmannessa kaupunginosassa, jossa Floyd varttui, seurattiin syyllisyyden julistamista NPR:n mukaan rauhallisesti mutta tyytyväisenä. Lähistöllä on suuri siivekästä George Floydia esittävä seinämaalaus.

– Tämä on siunaus. Tätä on odotettu kauan. Vuodesta toiseen ja sukupolvesta toiseen, he (poliisit) ovat selvinneet rikoksista ilman rangaistusta, kommentoi 60-vuotias houstonilainen Larry Summers NPR:lle.