USA:sta laittomasti karkotettu ja sittemmin pidätetty perheenisä pääsi vapaaksi Kilmar Abrego Garcia on ensin karkotettu, sitten pidätetty ja nyt vapautettu. Kuvassa Abrego Garcia elokuussa 2025. AFP / Lehtikuva Julkaistu 12.12.2025 06:00 MTV UUTISET – STT Trumpin hallinnon silmätikuksi joutunut elsalvadorilaismies sai tuomarin puolelleen. Yhdysvalloissa maahanmuuttopoliisi ICE on vapauttanut elsalvadorilaisen Kilmar Abrego Garcian, vahvistaa hänen asianajajansa. Abrego Garcia vapautettiin liittovaltion tuomarin vaatimuksesta. Abrego Garcia karkotettiin maaliskuun lopulla laittomasti El Salvadoriin, ja kesäkuussa hänet palautettiin Yhdysvaltoihin. Paluunsa jälkeen hänet pidätettiin uudelleen.





Abrego Garcia vaimonsa Jennifer Vasquez Suran kanssa elokuussa 2025.

Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriön edustaja Tricia McLaughlin syytti tuomaria ”oikeudellisesta aktivismista”.

– Tällä määräyksellä ei ole mitään pätevää perustetta, ja aiomme jatkaa taistelua tätä vastaan kaikin voimin oikeudessa, hän kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Abrego Garcia oli yksi yli 200 ihmisestä, jotka lennätettiin korkean turvaluokituksen megavankilaan El Salvadoriin ilman oikeuden karkotuspäätöstä.

Huhtikuussa julkaistulla videolla demokraattisenaattori Chris Van Hollen kertoo kohtaamisestaan laittomasti karkotetun Kilmar Armando Abrego Garcian kanssa. Trump latasi suorat sanat molemmista.

Abrego Garcian viimeisin pidätys tapahtui elokuussa. Tuolloin hänen oli ollut määrä ilmoittautua viranomaisille Marylandin osavaltiossa sijaitsevassa Baltimoren kaupungissa. Abrego Garcia otettiin asianajajansa Simon Sandoval-Moshenbergin mukaan kiinni, kun hän oli saapunut sovitusti viranomaistapaamiseen.

– Hän oli jo sähköisessä seurannassa ja käytännössä kotiarestissa, Sandoval-Moshenberg sanoi elokuussa.

– Ainoa syy, miksi he ovat päättäneet ottaa hänet säilöön, on rangaista häntä, asianajaja lisäsi.

Yhdysvaltain hallinto väittää jengirikolliseksi

Abrego Garcian tapaus on räikeä esimerkki presidentti Donald Trumpin tiukasta maahanmuutto- ja rajapolitiikasta.

El Salvadorista palauttamisen jälkeen Trumpin hallinto on esittänyt Abrego Garcian karkottamista Afrikkaan. Mahdollisten karkotuskohteiden joukossa ovat olleet muun muassa Uganda ja Liberia.

Trumpin hallinto on esittänyt Abrego Garciasta vääristeleviä väitteitä, syyttäen tätä MS-13-jengin jäseneksi ja rikolliseksi. Abrego Garciaa vastaan on nostettu Tennesseen osavaltiossa ihmiskauppasyytteitä. Oikeusministeri Pam Bondi sanoi kesällä medialle, että Garcialla oli merkittävä rooli siirtolaisten "salakuljetusringissä" ja että tämä olisi salakuljettanut myös aseita ja huumeita.

Abrego Garcia on kiistänyt kaikki syytökset.

Abrego Garcia on El Salvadorin kansalainen, joka saapui alun perin paperittomana Yhdysvaltoihin vuoden 2011 tienoilla. Häntä ei ole tuomittu rikoksesta, ja hänelle oli myönnetty mahdollisen vainon vuoksi suojeltu asema, jonka olisi pitänyt estää hänen karkotuksensa. Hän on naimisissa yhdysvaltalaisen naisen kanssa, ja heillä on kolme lasta.