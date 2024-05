Tutkimus selvitti, miten vihan tunne voi vaikuttaa terveyteesi

Journal of the American Heart Association -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan näyttäisi siltä, että vihan tunne voi vaikuttaa haitallisesti verisuoniterveyteen. Havainnosta uutisoi CNN .

"Tunneryhmien" testaus

New Scientist -sivuston mukaan osallistujat olivat hyvässä kunnossa olevia nuoria aikuisia.

Tällaista laajentumiskykyä pidetään verisuonten terveyden mittarina, kertoo New Scientist. Alhaisempi laajentumiskyky on yhdistetty suurempaan todennäköisyyteen saada sydänkohtaus.

Vihan tunteen muistelu vaikutti verenkiertoon

Tämä viittaa siihen, että voimakkaat tunteet voivat vaikuttaa sydämeen niillä, joiden terveydentila on jo ennestään huono, sanoo tutkimusta johtanut professori Daichi Shimbo Kolumbian yliopiston kardiologian laitokselta New Yorkista.

– On mahdollista, että [näitä vaikutuksia] esiintyy rutiininomaisesti koko päivän tai viikon ajan, ja niillä voi olla pitkäaikaisia seurauksia, tutkijat kirjoittavat.

Tutkija: Havainto tukee aiempaa näyttöä

University College London -korkeakoulusta asiantuntija Andrew Steptoe kertoo New Scientist -sivustolle, että vihan vaikutukset verisuonten toimintaan sopivat yhteen havaintojen kanssa siitä, että voimakkaat tunteet näyttäisivät toisinaan laukaisevan sydänkohtauksia.

– Jos ihmisillä on vakavia ongelmia, on olemassa vihanhallintaongelmia, mutta joidenkin tunteiden kohdalla on melko vaikeaa muuttaa niitä kovin paljon.