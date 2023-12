Tutkimus: Vakavan sairauden pelko voi johtaa ennenaikaiseen kuolemaan

Laajassa ruotsalaistutkimuksessa havaittiin paradoksi, joka liittyy ihmisiin, joilla on todettu vakavien sairauksien pelko: heillä on taipumus kuolla aikaisemmin kuin niillä, jotka eivät ole ylimitoitetusti huolissaan terveydestään.

Tutkijoiden havainnoista kertoo New York Post .

Hypokondriasta kärsivillä kohonnut ennenaikaisen kuoleman riski

Hypokondriassa ihminen kärsii jostakin ruumiillisesta oireesta peläten sen vuoksi sairastavansa jotain vakavaa sairautta, kuten syöpää, vaikka kyseisen sairauden olemassaolo olisi suljettu pois lääketieteellisin menetelmin. Näin kertoo Terveyskirjasto Duodecim . Kyseessä on aiheeton sairauksien pelko .

Joulukuussa JAMA Psychiatry -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että hypokondriasta kärsivillä on kohonnut riski kuolla niin luonnollisista kuin muistakin syistä. Erityisesti itsemurhan riski on heillä kohonnut, kertoo New York Post.