Tutkimus selvitti: Miten liikunta vaikuttaa kivunsietokykyyn?

PLOS ONE -sivuston hiljattain julkaisema norjalaistutkimus selvitti, että säännöllinen liikunta on tehokas tapa vähentää tai ehkäistä kroonista kipua ilman lääkkeellistä kivunlievitystä.

– Liikunnan harrastaminen näyttää olevan yhteydessä kivunsietokykyyn ja mitä enemmän ihminen harrastaa liikuntaa, sitä parempi hänen kivunsietokykynsä on, kertoo Anders Pedersen Årnes , tutkimuksen pääkirjoittaja Pohjois-Norjan yliopistollisesta sairaalasta Fox Newsille .

Jo pieni määrä liikuntaa helpotti kipua

Paremman kivun siedon ja liikunnan välillä havaittu yhteys aiemminkin

Vuonna 2017 Journal of Sport Science and Medicine -lehdessä julkaistussa yhdysvaltalaistutkimuksessa havaittiin 24:llä college-ikäisellä opiskelijalla parempaa kykyä sietää kipua sen jälkeen, kun he olivat osallistuneet kahdelle voimaharjoittelu ja circuit-harjoittelu tunnille, kertoo Fox News.