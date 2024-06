Alaselkäkipua voi ehkäistä edullisella ja hyvin yksinkertaisella keinolla

Terveyskirjaston mukaan jopa kahdeksan aikuista kymmenestä kokee jossain vaiheessa elämäänsä kipua alaselässään. Selkäkivuilla on tapana myös uusiutua.

Selkäkivun hoidoksi ei suositella vuodelepoa, vaan kevyttä liikuntaa. Myös tuoreen satunnaistetun vertailukokeen mukaan liikunnasta todella on apua, ja jo pelkkä kävely on hyödyksi, kertoo CNN .

The Lancet -julkaisussa esitellyn tutkimuksen mukaan ne ihmiset, jotka kävelivät säännöllisesti koettuaan ainakin yhden alaselkäkipukohtauksen, olivat kivuttomia liki tuplasti pidempään kuin ne, jotka kävelyä eivät harrastaneet. Mediaaniaika ennen kivun uusiutumista oli kävelijöillä 208 päivää verrattuna kontrolliryhmän 112 päivään.

– Kävely on edullinen, laajasti saatavilla oleva ja yksinkertainen liikuntalaji, jota liki kuka tahansa voi harjoittaa, riippumatta maantieteellisestä sijainnista, iästä tai sosioekonomisesta statuksesta, professori ylistää, vaikka myöntääkin, ettei täysin tarkkaan ole tiedossa, miksi juuri kävely on niin hyvä ehkäisemään selkäkipua – todennäköisesti kyseessä on monen tekijän summa.