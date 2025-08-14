Kymmeniä ihmisiä kuollut koleraan Sudanissa – hoidossa tuhansia potilaita

Yli 14 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa käynnissä olevan sodan takia.
Lääkärit ilman rajoja -järjestö hoitaa yli 2 300:aa kolerapotilasta pelkästään Darfurin alueella.

Sudanissa ainakin 40 ihmistä on kuollut koleraan. Kyseessä on maan pahin tartunta-aalto vuosiin, sanoo Lääkärit ilman rajoja -järjestö.

Järjestö kertoo hoitaneensa yli 2 300:aa kolerapotilasta pelkästään Darfurin alueella.

Kolera on tarttuva suolistotauti, jonka tartunnanlähteinä on yleensä ulosteen saastuttama juomavesi tai ruoka.

– Täysimittaisen sodan lisäksi sudanilaiset joutuvat nyt kokemaan pahimman tartunta-aallon vuosiin, sanotaan järjestön tiedotteessa.

Sudanin asevoimien ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen välillä on vuodesta 2023 lähtien riehunut konflikti, jonka seurauksena on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä. Yli 14 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.

Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) mukaan on perusteltua uskoa, että Sudanin länsiosassa Darfurin alueella tehdään sotarikoksia sekä rikoksia ihmisyyttä vastaan.

