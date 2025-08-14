Sarvia päässä ja lonkeroita suussa – erikoinen tauti riivaa kaneja Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa kauhistellaan "ällöttävän" näköisiä kaneja.

Coloradossa on viime päivinä tehty useita ilmoituksia kaneista, joiden päästä kasvaa mustia sarvia ja suusta lonkeroita, uutisoi The New York Times.

Oireiden taustalla on puuvillahäntäkanilla esiintyvä papilloomavirus, joka aiheuttaa hyvänlaatuisia syyliä tai sarvia eläimen pään alueelle. Useimmat kanit selviävät taudista itse, jos kasvaimet eivät haittaa niiden kykyä nähdä tai syödä, kertoo Coloradon puisto- ja villieläintiedottaja Kara van Hoose The New York Timesille.

Virus leviää purevien hyönteisten, kuten kirppujen ja hyttysten välityksellä. Tartunnat yleistyvätkin kesällä, jolloin hyönteiskontakteja on enemmän. Sairaus ei kuitenkaan tartu muihin elämiin.

Sairauteen ei ole olemassa parannuskeinoa tai hoitoa, joten ihmisten mahdollisuudet auttaa ovat rajalliset.

Asiasta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Helsingin Sanomat.