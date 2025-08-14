Sarvia päässä ja lonkeroita suussa – erikoinen tauti riivaa kaneja Yhdysvalloissa

Kanien papilloomavirus
Sairauteen ei ole olemassa parannuskeinoa.National Library of Medicine
Julkaistu 14.08.2025 14:44
Toimittajan kuva

Kaisa Kaarna

kaisa.kaarna@mtv.fi

Yhdysvalloissa kauhistellaan "ällöttävän" näköisiä kaneja. 

Coloradossa on viime päivinä tehty useita ilmoituksia kaneista, joiden päästä kasvaa mustia sarvia ja suusta lonkeroita, uutisoi The New York Times.

Oireiden taustalla on puuvillahäntäkanilla esiintyvä papilloomavirus, joka aiheuttaa hyvänlaatuisia syyliä tai sarvia eläimen pään alueelle. Useimmat kanit selviävät taudista itse, jos kasvaimet eivät haittaa niiden kykyä nähdä tai syödä, kertoo Coloradon puisto- ja villieläintiedottaja Kara van Hoose The New York Timesille.

Lue myös: Sudelta näyttävät koirat raatelevat muita eläimiä Karkkilassa – "Herättäneet huolta ja vihaa"

Virus leviää purevien hyönteisten, kuten kirppujen ja hyttysten välityksellä. Tartunnat yleistyvätkin kesällä, jolloin hyönteiskontakteja on enemmän. Sairaus ei kuitenkaan tartu muihin elämiin.

Sairauteen ei ole olemassa parannuskeinoa tai hoitoa, joten ihmisten mahdollisuudet auttaa ovat rajalliset.

Asiasta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Lisää aiheesta:

Tunnetussa kansallispuistossa USA:ssa havaittu hirvieläinten "zombietautia" – tästä on kyseKoronavirus näytti jälleen kyntensä – tuhansia minkkejä kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin YhdysvalloissaYhdysvalloissa oravan todettu sairastuneen paiseruttoon: viranomaiset julkaisivat toimenpidelistan estääkseen myös ihmisiin tarttuvan taudin leviämisenOuto tarttuva tauti leviää USA:ssa: Metsästäjiä varoitettu zombi-hirvistä – luurangoksi laihtuneet eläimet hoipertelevat ympäriinsä kuola valuenMerkilliset jäniseläinten joukkokuolemat piinaavat jälleen pääkaupunkiseutua – viruksen saanut eläin voi kokea äkkikuoleman ilman ennakko-oireitaHurja tapaus: Lääkärit poistivat 4-vuotiaan vatsasta satoja eläviä matoja
YhdysvallatLuonto ja eläimetSairaudet ja tauditUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Yhdysvallat