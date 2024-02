Tutkimus selvitti, millaiset koirat elävät pisimpään

Tutkimuksessa oli mukana yli 584 000 koiraa, jotka edustivat 155:tä eri rotua, kertovat muun muassa yhdysvaltalaismediat CNN ja The New York Times . Tutkijat luokittelivat koirat suuriin, keskikokoisiin ja pieniin. Tarkastelussa olivat mukana myös kuonon pituus ja sukupuoli.

ullstein bild - INSADCO / McPhoto/ All Over Press

ullstein bild - INSADCO / McPhoto/ All Over Press

Naarat uroksia pitkäikäisempiä

Listan ykkösenä karjakoira

imago images/Karina Hessland/ All Over Press

imago images/Karina Hessland/ All Over Press

Mieti koiran terveyttä jo lemmikkiä hankkiessa

Britannialainen koirien hyvinvoinnin asiantuntija Esme Wheeler Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals -järjestöstä arvioi tutkimustuloksen olevan hyvä peruste epäterveen jalostuksen lopettamiselle.