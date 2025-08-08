Kennelliiton hyvinvointineuvoja tietää, miten kirjavasti eläimiä kohdellaan – "Koirasta näkee heti, voiko se hyvin"

Koirien hyvinvointi on keskeinen teema Maailman voittaja 2025 -koiranäyttelyssä Helsingin Messukeskuksessa, jossa on lähes 16 000 koiraa eri puolilta maailmaa.

Kennelliiton hyvinvointineuvojat kiertävät messuilla päivittäin neuvomassa koirien esittäjiä ja palkitsevat hyvästä koiran hoidosta.

– Me kierrellään katselemassa koirien oloja täällä messuilla, miten niitä pidetään niiden pitopaikassa, onko niillä vettä tarjolla, miten omistaja tai esittäjä kohtelee niitä sekä sitä, onko löysää hihnaa vai kuristetaanko niitä ja äksyilläänkö niille, kertoo Kennelliiton hyvinvointineuvoja Iro Kaukonen.

Kennelliiton eläinlääkärin Liisa Lilja-Maulan mukaan koirien hyvinvointi on noussut suuren yleisön tietoisuuteen viime vuosina.

– Me halutaan edistää sitä, että kaikilla koirilla on hyvä messupäivä ja kaikki päivät myös kotona.

Koirien hyvinvointi on eri tasolla Suomessa ja Euroopassa toisella tavalla huomiota kuin esimerkiksi Aasiassa.

Koiramessujen hyvinvointivalvojan mukaan on helppo nähdä, kenen koira on rakas lemmikki eikä vain palkintoja tuova näyttelykoira.

Pienen kiertelyn jälkeen Kaukonen löytää parikin esimerkillistä koiran omistajaa, joille koiran hyvinvointi on sydämen asia.

– Kyllä tässä oli sellainen tilanne, että koira todellakin nautti hyvästä olostaan omistajan sylissä. Koira on niin rento ja ihanan lupsakka, että päätettiin sitten palkita, perustelee Kaukonen.



Miksi sinä rakastat omaa lemmikkiäsi?



– Voi kuule, ne vaan ovat niin ihania. Ne vaan ovat niin välittömiä ja niistä näkee heti, miten ne voivat, ja se suhde ihmisen on vaan niin välitön, kertoo Islan omistaja Liisa Schreibmaier,

Isla on käynyt pennusta saakka näyttelyissä, joten esiintyminen sujui mallikkaasti.