Sudelta näyttävät koirat raatelevat muita eläimiä Karkkilassa – "Herättäneet huolta ja vihaa"

Paikalliset vaativat viranomaisilta järeämpiä keinoja karkailevien koirien suhteen.
Karkkilan Nahkiossa asuu kaksi sutta muistuttavaa koiraa, jotka ovat kylväneet alueella kauhua jo puolentoista vuoden ajan.
Lähimaastossa vapaina juosseet koirat ovat tappaneet eri omistajien koti- ja tuotantoeläimiä.
Yksi koirien raatelemista eläimistä on 11-vuotias Lalli-kissa, jonka Juha Rämön perhe menetti elokuun alussa.
– Asumme parin kilometrin säteellä koirien omistajien talosta, perhe kertoo puhelimitse.
– Useamman kerran koirat ovat ohittaneet pihamme sekä kulkeneet mahdollisesti siitä myös poikki.
Rämöjen mukaan koirat ovat karanneet omistajalta monesti, vaikka pihaa ympäröi aitaus sekä useampi koirista varoittava kyltti ja merkki.
Lue myös: Mies jahtasi joutsenta vesiskootterilla ja kuvasi tekonsa – poliisi epäilee rikosta
Vaativa koirarotu
Koirien on aiemmin uutisoitu olevan tshekkoslovakiansusikoiria.
Rotu on armeijakäyttöön jalostettu palveluskoira, joka vaatii kokeneen omistajan sekä erityisolosuhteet.
Karkkilalaisille suunnatussa Facebook-ryhmässä on kuitenkin kyseenalaistettu koirien rotu sekä esitetty, että koirat olisivat pikemminkin koirasusia, joiden maahantuonti, kasvattaminen, myynti sekä hallussapito ovat olleet laissa kiellettyä vuodesta 2019.
Paikallisille on epäselvää, onko koirien rotu varmasti poliisin tiedossa vai perustuuko väittämä omistajan viranomaisille antamiin tietoihin.
– Vaikka kyseessä olisivat tshekkoslovakiansusikoirat, ei omistaja varmaankaan aktivoi niitä suositusten mukaisesti, Rämön perheenjäsenet pohtivat.
– Emme ole koskaan nähneet, että niitä esimerkiksi ulkoilutettaisiin siellä päin.
Lue myös: Hirvikoira hyökkäsi pihassa kytketyn koiran kimppuun ja kuoli – korvausvaatimukset yli 20 000 euroa
Voimakkaita reaktioita
Koirat ovat herättäneet karkkilalaisissa pelkoa ja jopa vihaa. Myös kaupunki on varoittanut koirista.
Viranomaisten mukaan koirat eivät ole ihmisille lähtökohtaisesti vaarallisia.
Karkkilalainen Mimosa Räsänen huomauttaa, ettei ulkopuolisten koirien käytöksestä voi ikinä tietää varman päälle.
– Kun koirat kävivät viimeksi muiden eläinten kimppuun, niin kyllä se huoletti ja mietitytti, ovatko pienet lapset turvassa.
Räsäsen mukaan somessa oli ihmetelty, pitääkö koirien käydä ihmisten kimppuun, jotta viranomaiset suhtautuisivat asiaan vakavasti.
Karkkilassa asuva Saija Gröndahl ihmettelee, miten kaupungissa voi kulkea irtokoiria.
– Herää kysymys, että eikö koirien omistajalle ole mitään vastuuta koiristaan?
Lue myös: Koira puri lapsen sairaalakuntoon Helsingin Vallilassa: Oikeus määräsi lopetettavaksi, omistaja vastustaa
"Poliisoperaatio"
Karkkilalaisten Facebook-ryhmässä jaettiin tiistaina aamupäivänä tieto koirien omistajan kodin edustalla meneillään olevasta "operaatiosta".
Lalli-kissan menettänyt Rämön perhe videoi tilannetta ajaessaan sen ohi kauppareissunsa yhteydessä.
Kukaan sosiaalisessa mediassa ei tiennyt tarkalleen, minkä vuoksi koirien omistajien talon edustalle oli pysäköity poliisiauto ja muita tummia ajoneuvoja.
Aihetta on spekuloitu ryhmässä jo useamman päivän ajan, mutta ylläpito päätyi sulkemaan siihen liittyvien ketjujen kommentoinnin tiistai-iltapäivänä, sillä keskustelun sävy oli muuttunut asiattomaksi.
Lue myös: Epäily: Mies yritti hukuttaa koiransa Espoossa
Poliisi ei kommentoi
Tapausta eläinsuojelirikoksena tutkiva Länsi-Uudenmaan poliisi ei kommentoinut tapausta tai tiistaina todistettua "operaatiota" puhelimitse.
Myöhemmin poliisi julkaisi tiedotteen, jossa ase kertoo aloittaneensa esitutkinnan tapauksesta, jossa kaksi koiraa tappoi kotieläimiä Karkkilassa
MTV Uutiset yritti tavoitella myös koirien omistajaa, mutta ei saanut häntä kiinni.
Aiemmin hän on ilmoittanut sosiaalisessa mediassa, ettei aio vastata koiriin liittyviin viesteihin.
Kun MTV Uutiset kävi tiistaina hänen talonsa edustalla, kuului pihalta koirien haukuntaa.
Omistajan pihalla näytti olevan useampi valvontakamera, ja portissa oli koirista varoittava kyltti.
Lue myös: Pariskunnan lepsu koiranpito kostautui järkyttävällä tavalla: Kaksi koiraa lopetettiin, useille muille vammoja
Yksi MTV Uutisten auton ohi kulkeneista ajoneuvoista, eräs Mercedez-Benz -merkkinen pakettiauto, pakitti takaisin kuvausryhmän kohdalle ja jatkoi lopulta matkaansa.
Muuan Tumma Volvo puolestaan mateli ohi ja jatkoi matkaansa äärimmäisen hitaasti kuvausryhmän nähtyään.
Epäselväksi jäi, olivatko autot samoja ajoneuvoja, jotka tallentuivat Rämön perheen kuvaamaan videoon.
Valtaosa sekä jalan että autolla liikkuvista paikallisista oli asiasta kuitenkin selkeästi tietoisia.