Tunnistatko hoitoa vaativat oireet? Eläinlääkäri kertoo, mikä lisää koirien kennelyskää

Hakkaava, puuskittainen yskä? Sierain- ja silmävuotoa? Koirasi saattaa olla sairastunut kennelyskään.

Eläinlääkäri Chita Wahlroos on huomannut, milloin kennelyskätapauksia on selvästi enemmän.



– Tyypillisesti talvikaudella Koiramessujen jälkeen, Wahlroos Eläinklinikka Avecista kertoo.



– Se johtuu luonnollisesti siitä, että iso joukko koiria kokoontuu ja tapaa toisiaan. Virukset tarttuvat ja leviävät, ja siitä lähtee epidemia liikkeelle.



Merkittävin kennelyskän tartuntareitti onkin koirien välinen kontakti ja pisaratartunta.

Eläinlääkäri Chita Wahlroos kertoo, että esimerkiksi irlanninsusikoirilla on taipumuksena saada kennelyskän jälkitautina keuhkokuume.Susanna Nordvall Photography / Eläinklinikka Avec

Mikäli haluaa vältellä kennelyskää, kannattaa siis vältellä myös koirapuistoja. Mutta onko tartunta mahdollinen silloin, kun koirapuistossa ei ole muita koiria?



– Saattaa olla, mutta todennäköisyys on varmasti aika pieni. Se, että virus säilyisi tartuntakykyisenä ulkoilmaolosuhteissa, ei ole kauhean todennäköistä, Chita Wahlroos toteaa.



– Ehkä todennäköisempi tartuntareitti voisi olla esimerkiksi koirahalli. Jos siellä olisi yksin koiran kanssa treenaamassa, ja paikalla on ollut juuri ennen koira, jolla on kennelyskävirus.



Virusta saattaisi tuolloin olla vaikka noutokapuloissa, esteissä tai muissa varusteissa.

Lepoa ja stressitöntä elämää

Klassinen kennelyskän oire on, kuten sairauden nimikin viittaa, kova puuskittainen yskä. Lisäksi siihen saattaa liittyä sierainvuotoa ja silmävuotoa.



– Sitä hoidetaan oireenmukaisesti ja kaikkein tärkein hoito, ihan niin kuin ihmisenkin flunssassa, on lepo.



– Ei rasittavia ja pitkiä lenkkejä. Vältetään ylipäätään kiihtymistä, stressaantumista ja fyysistä rasitusta, Chita Wahlroos luettelee.

Riskirotuja uhkaa keuhkokuume – tästä tiedät, että koira pitää viedä hoitoon

Koira voi siis sairastaa kennelyskän kotona. Tauti voi olla oireeton, kestää pari päivää tai jopa pari viikkoa.

Eläinlääkäriin kannattaa Wahlroosin mukaan kuitenkin lähteä, jos koiran kuume nousee, ruoka ei maistu tai koira on epänormaalin vaisu.



Riskirodut ja riskiyksilöt kannattaa viedä hoitoon pienemmilläkin oireilla.



– Tiedetään, että tietyissä roduissa, kuten esimerkiksi irlanninsusikoirilla, taipumuksena on, että kennelyskä kehittää jälkitautina keuhkokuumeen.



Aivan kuten ihmisillä, myös koirilla keuhkokuume voi olla henkeä uhkaava ja hankalasti hoidettavissa.



Paitsi riskirotuja on myös riskiyksilöitä eli niitä, joilla on suurempi alttius kennelyskästä aiheutuvaan keuhkokuumeeseen.



– Jos koira on iäkäs tai muuten monisairas, niin silloin mikä tahansa tarttuva tauti voi olla vakavampi.

Antibioottien käyttöä harkitaan tarkkaan

Antibiootit eivät varsinaisesti tehoa kennelyskään. Toisinaan antibioottikuuri kuitenkin annetaan kennelyskää potevalle koiralle.

Virusinfektio heikentää nimittäin myös koirilla niiden puolustusjärjestelmää ja voi altistaa bakteeri-infektiolle.

– Antibiooteilla halutaan ennaltaehkäistä bakteerien aiheuttamia jälkitauteja tai samaan aikaan esiintyviä bakteerien aiheuttamia tauteja.

– Nykyään harkitaan aina hyvin huolellisesti ennen kuin käytetään antibioottilääkitystä koiralla niin kuin ihmiselläkin, Wahlroos lisää.

Rokote vähentää sairaustapauksia

Kennelyskärokote pienentää riskiä sairastua, mutta ei takaa, ettei näin käy.



– Rokote ei suojaa kaikilta mahdollisilta flunssilta vaan ainoastaan rokotteessa olevalta kannalta.



Koiramaailmassa rokotteen teho on huomattu. Kennelyskärokotteita tulee uusia vuosittain.

– Ilman muuta isossa mittakaavassa ja populaatiossa se vähentää tautitapauksia. Se on ihan selvä, Chita Wahlroos toteaa.

Lue myös:

Katso myös: Koiralle voi tarttua myös borrelioosi – tästä tunnistat

1:13 Jos koira sai punkin ihoonsa eilen ja vaikuttaa tänään kuumeiselta, voit hengähtää: borrelioosista tuskin on kyse. Oireet eivät ala viikossa tai kahdessakaan, muistuttaa eläinlääkäri.