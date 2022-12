Tältä näyttää berninpaimenkoiran ja villakoiran risteytys – suloinen ulkonäkö herättää myös huolta: "Kerro, että tuo oli vahinko"

3-vuotiaasta Dudley -koirasta tuli hitti somessa, kun sen Pennsylvanian Pittsburghissa asuva omistaja Kathy Dinnin julkaisi videon koirastaan, jolla on "pienet jalat ja suuri persoonallisuus". Dudley on berninpaimenkoiran ja toyvillakoiran risteytys, bernedoodle.

Dudley vietti ensimmäisen elinvuotensa häkissä

Videon julki tultua töpöjalkainen Dudley on saanut runsaasti kehuja, mutta omistajaa on myös kritisoitu kyseenalaisesta risteytyksestä.

– Se on rauhallinen ja lämmin, eikä ole koskaan tavannut ihmistä tai koiraa, josta se ei pitäisi. Se on niin halittava ja käyttää pieniä jalkojaan halausten antamiseen.

Luvassa on terveysongelmia

Koiran emo on berninpaimenkoira. Narttukoira voi säkäkorkeudeltaan olla jopa 66 senttimetriä, kertoo Kennelliitto. Dudleyn isä puolestaan on toyvillakoira, jonka ihannesäkäkorkeus Kennelliiton mukaan olisi 25 senttimetriä. Rodun edustajilla on siis huomattava kokoero. Toisella videollaan Dinnin kertoo, että DNA-testin perusteella Dudleysta 58 prosenttia on berninpaimenkoiraa, 39 prosenttia toy- ja kääpiövillakoiraa ja 3 prosenttia bichon friséetä. 100-prosenttisesti koira on kuitenkin hyvä poika.