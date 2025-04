Pohditko koiran ottamista? Brittilehti kertoo, mikä rotu sopii parhaiten kenellekin

Koirankouluttaja kertoo brittilehdelle muun muassa, että toimistoon sopii parhaiten cockapoo eli villakoiran ja cockerspanielin risteytys.

Koirankouluttaja Graeme Hall on kertonut the Guardianille, mitä koirarotuja hän suosittelee mihinkin ympäristöön. Hän mainitsee yhden koiran, joka sopii lähes minne vain.

– Olisi sangen hupaisaa, jos sanoisin jokaiseen kohtaan labradorinnoutaja, Hall naurahtaa.

Tässä alla Graeme Hallin suositukset, joihin liittyy kuitenkin varoitus: koirat ovat yksilöitä eli jokaikinen rotunsa edustaja ei välttämättä olekaan juuri tiettyyn ympäristöön sopiva.

Perheille

Staffordshirenbullterrieri eli staffi.All Over Press

– Labradorinnoutaja on hyvä valinta ensimmäiseksi perhekoiraksi. Ne ovat melko rauhallisia lasten kanssa. Myös staffordshirenbullterrierit tunnetaan ”lastenhoitajakoirana”. Yleensä ne ovatkin erittäin hyviä perheiden kanssa, Hall sanoo.

Kaupunkiin

Pomeranian./All Over Press

– Pienemmät koirat ovat parhaita eli seurakoirat. Jos henkilöllä on aikaa hoitaa koiraansa, suosittelen söpöjä pomerianalaisia. Tai mopsit, mutta niiden kohdalla on mietittävä terveysongelmia, sillä joillakin lyhytnenäisillä koirilla voi olla hengitysvaikeuksia.

Maalle

– Yleisesti ottaen työkoirarodut sopivat maalle. Jos on paljon tilaa antaa koiran juosta ja aikaa ulkoiluttaa koiraa, kannattaa valita spanieli tai bordercollie.

Bordercollie./All Over Press

Vanhemmille ihmisille

– Tyypillisesti pienemmät koirat sopivat vanhemmille ihmisille, koska hihnan päähän ei haluta liian painavaa koiraa. Liian energinen koira ei myöskään ole hyvä. Terrieri olisi sopiva, ja useinhan yorkshirenterrieri nähdään nimenomaan vanhusten koirana. Oikeanlainen jackrussell voi olla myös oikein suloinen koira.

Allergisille

– Allergiaystävällistä koiraa ei ole olemassakaan, vaikka jotkut kasvattajat ovat jo vuosia väittäneet niin. Mutta esimerkiksi kiharakarvaisista roduista lähtee vähemmän karvaa.

Toimistoon

– Jos työskentelee toimistossa kaupungissa ja matkustaa julkisilla liikennevälineillä, on pieni koira silloin parempi. Toimistokoiraksi sopiva koira on mielellään paikallaan pitkiä aikoja, kun omistaja istuu kokouksissa. Lisäksi toimistokoira ei saa haukkua liikaa. Puudelin risteytys – esimerkiksi cockapoo – on varma valinta.

Emotionaaliseksi tueksi

– Yleensä isommat koirat ovat rauhallisia ja vakaita. Labradorit ovat hyvä vaihtoehto henkiseksi tueksi, ja niitä onkin käytetty ympäri maailmaa avustajakoirina. Tähän tarkoitukseen voi kokeilla myös bernhardinkoiraa.

Turvaksi

– Turvaksi selvä valinta on saksanpaimenkoira, jota poliisi ja armeijakin käyttävät. Jos ei kuitenkaan pidä niiden haukkumisesta ja karvojen irtoamisesta, voi rottweiler olla sopivampi ja rauhallisempi kumppani.

Uimaseuraksi

– Villakoirat, jotka on jalostettu noutamaan riistaa veden yli. Myös espanjanvesikoira tai portugalinvesikoira sopivat uimakavereiksi.

Juoksukaveriksi

– Bordercollie – ne juoksevat loputtomasti, Graeme Hall toteaa.