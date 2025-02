Tutkijat varoittelivat mustista keittiövälineistä – sitten paljastui "mielipuolisen nolo" töppäys

Kemikaalialtistuksen arvo oli keittiövälinetutkimuksessa laskettu kymmenkertaisesti väärin.

Mustien keittiövälineiden ongelmista varoittanut tutkimus tiedottaa nyt omista ongelmistaan. Myrkyllisistä aineista keittiövälineissä kertoneessa tutkimuksessa oli matemaattinen virhe, kuvaa uutissivusto News.com.au.

Arvo oli laskettu kymmenkertaisesti väärin

Chemosphere-lehdessä vuonna 2024 julkaistu ja vertaisarvioitu tutkimus testasi 203 keittiövälinettä Yhdysvalloissa. Selvityksen mukaan 85 prosenttia keittiövälineistä sisälsi korkeita määriä palonestoaineita, jotka puolestaan olivat haitallista kemikaalia.

Esimerkiksi paistinlastasta ja sushitarjottimesta kerrottiin löytyneen korkeita määriä syöpävaarallista BDE-209-kemikaalia. Kemikaali voi päätyä tuotteeseen, jos tuote valmistetaan kierrätysmuovista, joka on "entisessä elämässään" ollut esimerkiksi elektroniikkaa.

Nyt tutkijat tiedottavat tehneensä virheen laskiessaan BDE-209-annostuksen määrää 60-kiloiselle aikuiselle.

– Laskimme väärin 60 kiloa painavan aikuisen viiteannoksen. Arvioimme sen alun perin 42 000 nanogrammaan vuorokaudessa oikean arvon, 420 000 nanogrammaa vuorokaudessa, sijaan, tarkistuksessa selitettiin.

Arvo oli australialaisen ABC:n mukaan laskettu kymmenkertaisesti väärin, minkä vuoksi tutkimus sai aikaan oletuksen, että pelkille keittiövälineille altistuminen lähestyisi kemikaalille asetettua päivittäistä raja-arvoa.

Ei vaikuta kokonaispäätelmään

Virheen havaitsemisen seurauksena tutkijoiden lausuntoon tehtiin muutos. Aiemmin siinä todettiin "laskettu päiväsaanti lähestyy Yhdysvaltain BDE-209-viiteannosta".

Korjattu muoto on "laskettu päiväsaanti on suuruusluokaltaan pienempi kuin Yhdysvaltain BDE-209-viiteannos".

– Tämä laskentavirhe ei vaikuta työn kokonaispäätelmään. Kirjoittajat pahoittelevat aiheutunutta vaivaa, tutkijat toteavat.

Tutkimusta tehnyt Megan Liu kertoi ABC:lle, ettei tutkimuksessa ollut kyse riskin määrittelystä, vaan siinä yritettiin tunnistaa, löytyykö kodin esineistä haitallisia palonestoaineita.

"Mielipuolisen nolo" tilanne

Molekulaarisen farmakologian sekä toksikologian asiantuntija Adelaiden yliopistosta Ian Musgrave pitää virhettä silti "mielipuolisen nolona".

– Se osoittaa myös, etteivät vertaisarvioijat kiinnittäneet [tutkimukseen] tarpeeksi huomiota, hän kuvaa.

Chemosphere-julkaisu on sittemmin saanut kenkää vertaisarvioitujen tutkimusartikkeleiden The Web of Science -verkostosta. Syy ei ollut tämä tutkimus virheineen, vaan tietokannan ylläpitäjä vetosi Chemospheren laajempaan kyvyttömyyteen täyttää sen toimituksellisia standardeja.

Musgraven mukaan mustia keittiövälineitä ei tarvitse heittää pois.

– Se [käyttö] on periaatteessa turvallista, ja jos käytössäsi on täysin hyvä musta muovilusikka, ei ole mitään mieltä heittää sitä pois, hän kuvasi.

Australialaisen epäpuhtauksiin erikoistuneen laboratorion päätutkija Brad Clarke oli kuitenkin eri mieltä

– Poistin kaikki mustat muovit taloudestamme vuonna 2019. Nyt meillä on puuta, ruostumatonta terästä ja silikonia, hän totesi ABC:lle.

Lähteet: ABC, News.com.au