Aivojen "muovilusikkatutkimusta" kritisoidaan

Kohauttaneen muovitutkimuksen kuvat ovat osin päällekkäisiä.

Uutisoimme aiemmin, että ihmisaivoista löytyi tutkimuksessa muovilusikan verran muovia. Nyt neurologian ammattilaisille tarkoitettu The Transmitter -sivusto kertoo, että tutkimuksessa on havaittu ongelma.

Kyseisen tutkimuksen kuvat ovat osin päällekkäisiä. Ongelma huomattiin Pubpeer-sivustolla, jonne anonyymi kommentoija oli ympyröinyt tutkimuksessa esiteltyjä kuvia. Kuvat oli nimetty eri kirjaimilla, mutta osa kuvista vaikutti olevan toistensa kopioita.

Päällekkäisyys ei välttämättä vaikuta tutkimuspäätelmiin.

Tutkimuksen metodeja on kuitenkin kyseenalaistettu.

Lue myös: Suomalaisten tulee jatkossa ostaa alle 40 muovipussia vuodessa

Metodit syynissä – "melko vakava ongelma mikromuovityöskentelyssä"

The Transmitterin haastatteleman kahden professorin mukaan kuvien monistuminen ei todennäköisesti muuta tutkimuksen tulosta, koska kuvat ovat vain esimerkkejä partikkeleista, joita tutkimuksessa analysoitiin.

On kuitenkin mahdollista, että muovin määrää on yliarvioitu.

Kemian professori Oliver Jones kertoi The Transmitterille, että muovin määrä aivoissa olisi tutkimuksen mukaan jopa korkeampi kuin jätevesilietteessä esiintyvän muovin määrä, mikä "vaikuttaa epätodennäköiseltä".

On mahdollista, että tutkimustiimin käyttämä metodi on antanut vääriä, siis liian positiivisia, tuloksia muoveista kudoksissa. Tutkimusmetodissa tärkeää olisi ensin eristää mahdollinen muovi muista orgaanisista materiaaleista, kuten ihmiskudoksesta.

– Väärät positiiviset tulokset mikromuoveista ovat yleisiä lähes kaikissa niiden havaitsemismenetelmissä. Se on melko vakava ongelma mikromuovityöskentelyssä, Jones kuvaa.

Aivojen rasva voisi sekoittaa tulosta, sillä se voisi antaa muovinkaltaisen tuloksen.

– Suurin osa heidän oletetusti löytämästään muovista oli polyeteeniä, mikä on minulle vihje siitä, etteivät he puhdistaneet näytteitään kunnolla, biologian professori Martin Wagner sanoo.

Lue myös: Mikromuovia löytynyt tukkeutuneista verisuonista ja kiveksistä

Mikromuoveja ihmisaivoissa ei kukaan kiistä

Kriitikoiden mukaan tutkijat eivät myöskään toimittaneet riittäviä tietoja muovin mahdollisesti aiheuttamasta saastumisesta tehtyjen kokeiden aikana.

"Muovilusikkatutkimusta" tekemässä olleen Matthew Campenin mukaan tutkimuksessa kerrottiin laajasti käytetyistä menetelmistä, mutta "on erittäin vaikeaa tehdä kaikki onnellisiksi ja arvata, millaisia yksityiskohtia pitäisi kertoa, jotta jokainen tieteilijä olisi tyytyväinen".

Campen vahvisti, että kolme kuvasarjaa oli tutkimuksessa esitetty tuplana. Miehen mukaan yksityiskohtiin ei kiinnitetty tarpeeksi huomiota, kun kuvia koottiin.

– Meillä on oikeat kuvat, jotka julkaisemme pian. Virhe on puhtaasti kirjallinen, eikä se muuta tutkimuksen johtopäätöksiä millään tavalla, Campen totesi sähköpostissa The Transmitterille.

Mikromuovien läsnäoloa ihmisaivoissa ei kukaan kiistä.

– Mielestäni pitäisi olla varovaisempi työtapojen rajoitteista ennen kuin kertoo ihmisille "sinulla on muovilusikallinen muovia aivoissasi", biologian professori Wagner kuvaa.

Aiemmin tutkijat varoittelivat mustista keittiövälineistä, kunnes paljastui "mielipuolisen nolo" töppäys.

Lue myös:

Katso myös: Mikromuovihiukkasia on kaikkialla Suomen rannikolla

2:04 Mikromuovia eli alle viiden millimetrin kokoisia muovihiukkasia on jo kaikkialla Suomen rannikolla.

Lähteet: The Transmitter, Pubpeer