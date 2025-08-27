Tutkija: Trump voi laukaista pattitilanteen antamalla Venäjälle keppiä

Ukrainalle annettavia turvatakuita edistetään kulisseissa, mutta rauhaa kohti eteneminen ei ehkä onnistu ilman keppiä Venäjälle.

Jos aiemmin arvioitu aikataulu pitää, lähiaikoina voi odottaa jonkinlaista luonnosta Ukrainalle suunnitelluista turvatakuista. Asiaa ryhdyttiin edistämään kulisseissa heti Washingtonin-tapaamisen jälkeen.

– Yksi merkki siitä oli, että esimerkiksi Suomen Puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola lähti heti Washingtoniin näiden maiden johtajien kokouksen jälkeen, vanhempi tutkija Iro Särkkä Ulkopoliittisesta instituutista totesi Huomenta Suomessa tiistaiaamuna.

Särkkä muistuttaa, että jos turvatakuut syntyvät, on mahdollista, että eurooppalaiset joukot myös joskus joutuvat Ukrainassa tositoimiin.

– Ovatko nämä halukkaiden koalitiossa olevat maat valmiita ottamaan vastaan tappioita, jos tulee sellainen tilanne, että aselepoa rikottaisiin vaikka Venäjän toimesta? Se on se, mitä tässä nyt kovasti käännetään ja väännetään, Särkkä kuvailee.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi pitää kunnollisia turvatakuita ehtona, jota ilman maa ei tule esimerkiksi suostumaan alueluovutuksiin.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov puolestaan on ilmoittanut, että keskustelut turvatakuista Ukrainalle ilman Venäjän panosta "eivät johda mihinkään". Venäjä ei myöskään Lavrovin mukaan missään tapauksessa tule hyväksymään eurooppalaisten joukkojen läsnäoloa Ukrainassa osana turvatakuita.

Särkän mukaan Venäjän kriittinen suhtautuminen turvatakuisiin on odotettua, eikä sen vaatimuksiin pidä taipua.

– Jotta rauha Ukrainassa saataisiin turvattua, turvatakuiden pitää olla uskottavat. Eiväthän ne muuten ole mitään takuita, jotka pystytään pitämään, Särkkä sanoo.

Särkkä arvioi, että Putin ja Zelenskyi saadaan yhteiseen neuvottelupöytään "jollakin aikavälillä", mutta sitä ennen Venäjä tekee kaikkensa pitkittääkseen prosessia.

Särkän mukaan prosessi voisi nytkähtää ratkaisevasti eteenpäin, jos Trump käyttäisi keppiä Venäjää kohtaan.

– Eli lisäpakotteita, taloudellisia pakotteita keskeisille Venäjän kauppakumppaneille tai Venäjälle itselleen. Puskea Venäjä siihen tilanteeseen, että he lopulta haluavat tulla keskustelupöytään Ukrainan kanssa.

Särkkä muistuttaa, että Ukraina päättää itse, millä ehdoilla se pystyy rauhaan. Muut eivät voi käydä sen puolesta kauppaa kriittisillä kysymyksillä, kuten alueilla. Särkkä pitää silti todennäköisenä, että Ukraina joutuu taipumaan jonkinlaisiin alueluovutuksiin.

– Epärealistiselta vaikuttaa, että kaikkia niitä alueita, joita Ukraina on menettänyt [vuoden] 2014 jälkeen, tultaisiin enää saamaan takaisin, Särkkä sanoo.