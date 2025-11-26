Trump sanoi olevansa valmis tapaamaan Putinin ja Zelenskyin, kun rauhansopimus on valmis tai lähellä sitä.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on perunut aiemmin Ukrainalle antamansa takarajan allekirjoittaa Yhdysvaltojen laatima rauhansopimus.

– Minun takarajani on sitten kun se (sota) on ohi, Trump sanoi.

Aiemmin Trump linjasi, että Ukrainan tulisi allekirjoittaa Yhdysvaltojen laatima rauhansopimus torstaihin 27. marraskuuta mennessä.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio tosin vihjasi jo aiemmin, että takarajassa voi olla joustovaraa.

Yhdysvaltojen alunperin 28-kohtainen rauhansopimusluonnos on sittemmin muuttunut merkittävästi Ukrainan ja Yhdysvaltojen neuvoteltua Sveitsin Genevessä viikonloppuna.

Jäljellä olevat erimielisyydet koskevat alueluovutuksia, Ukrainan asevoimien kokoa sekä puolustusliitto Naton, Venäjän ja Yhdysvaltojen tulevaa suhdetta, kertovat yhdysvaltalaislehti New York Times ja brittilehti Financial Times.

Yhdysvaltojen ja Ukrainan delegaatiot jättivät nämä asiat presidenttiensä neuvoteltaviksi. Trumpin ja Ukrainan presidentin on Kiovan mukaan määrä tavata vielä marraskuun aikana.