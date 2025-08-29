Ukrainan turvatakuut tänään pöydällä Tanskassa

EU:n puolustusministerit kokoontuvat pohtimaan Ukrainalle annettavia turvatakuita tänään Tanskan Kööpenhaminaan.

EU:n puheenjohtajamaa Tanska isännöi puolustusministereiden epävirallista kokousta, jossa ministereiden odotetaan vaihtavan ajatuksia Ukrainan sotilaallisesta tuesta ja mahdollista turvatakuista.

Mitään konkreettisia päätöksiä ei tämän päivän kokouksesta odoteta, sillä virallisia päätöksiä tehdään niin sanotun halukkaiden maiden koalitiossa.

Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Pasi Rajala puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) ollessa estynyt.

Mahdollinen rauha vielä kaukana

Tällä hetkellä vain pieni osa Ukrainan tukijoista on ilmaissut konkreettisesti olevansa valmis lähettämään joukkoja Ukrainaan.

Muut maat, kuten Suomi, ovat ilmaisseet olevansa valmiita tarjoamaan tukea muilla keinoin. Suomi ei ole ollut halukas rajavaltiona lähettämään joukkoja suoraan Ukrainaan, koska huolena on ollut suora yhteenotto Venäjän kanssa.

Vaikka turvatakuista saataisiin päätöksiä aikaan, rauha Ukrainassa on edelleen hyvin kaukana, sillä Venäjä ei ole osoittanut halukkuutta neuvotteluihin.

Tapaamiset Tanskassa jatkuvat huomenna ulkoministereiden epävirallisella kokouksella.

Tänään myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Friedrich Merz tapaavat keskustellakseen Euroopan puolustuksen ja puolustusteollisuuden vahvistamisesta. Euronewsin mukaan kokouksessa on muun muassa määrä pohtia, pitäisikö Ranskan antama ydinasesateenvarjo ulottaa suojelemaan laajemmin Eurooppaa.