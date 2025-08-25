Suomen Kiovan-suurlähettiläs kertoo sodan järkyttävästä ulottuvuudesta

Tuhansia ukrainalaislapsia on riistetty sodassa perheiltään ja kotimaastaan.

Suomen Kiovan-suurlähetystön edustuston päällikkö Tarja Fernandez kertoo, että ensimmäiset ukrainalaislapset siirrettiin laittomasti Venäjälle heti sodan alkumetreillä 3,5 vuotta sitten.

– Venäjä on laittomasti anastanut noin 20 000 lasta Ukrainasta. Ehkä 1 300 on saatu takaisin eri väyliä pitkin, Fernandez kertoi Huomenta Suomessa maanantaiaamuna.

Ajan kuluessa lasten palauttaminen käy yhä haastavammaksi.

– Ei ole siis ihme, että tämä teema on esillä myös rauhantunnusteluissa, joita tällä hetkellä käydään, Fernandez sanoo viitaten Melania Trumpin Vladimir Putinille kirjoittamaan kirjeeseen.

Fernandez painottaa, että ukrainalaisille jokainen kansalainen on tärkeä ja halutaan kotiin.

– Tämä on tärkeää myös moraalille ja yhteiskunnan kestävyydelle. Voi vain kuvitella, mitä se tekee ukrainalaisille, että heidän lapsensa on varastettu. Ne yksittäiset tarinat, joita aina välillä tuodaan julkisuuteen, ovat sydäntäsärkeviä, Fernandez sanoo.

Lapsia on viety esimerkiksi lastenkodeista ja kesäleireiltä. Fernandez vahvistaa, että osa heistä on jopa aivopesty ja lähetetty rintamalle taistelemaan omaa maatansa vastaan.

– Tämä on ehkä se kaikkein järkyttävin ulottuvuus tässä. Että ei ole riistetty pelkästään perhettä, vaan myös oma kieli, identiteetti ja se yhteisö, mihin he ovat syntyneet.

– Kansainvälinen rikostuomioistuin on nostanut syytteen presidentti Putinia ja Venäjän lapsiasiainvaltuutettua vastaan juuri tästä syystä, Fernandez sanoo.