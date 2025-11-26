Virallisesti Venäjä on suhtautunut Yhdysvaltojen alkuperäiseen suunnitelmaan varovaisen myönteisesti.

Hyvin Venäjä-myönteiseksi Ukrainassa ja Euroopassa tulkittu Yhdysvaltojen alkuperäinen 28-kohtainen rauhansuunnitelma ei sekään olisi kelvannut Venäjälle.

Näin väittää entinen korkea-arvoinen Kreml-viranomainen yhdysvaltalaislehti Washington Postille.

Kyseinen suunnitelma olisi ollut vain "aloituspiste" Venäjälle. Sopimuksessa kyllä oli sellaisia osia Venäjälle, jotka sopivat, mutta myös kohtia, joille Kreml olisi lähteen mukaan sanonut ei.

Lähde kyllä katsoo suunnitelman olevan kallellaan Venäjän puolelle, mutta "Venäjä on vahvemmassa asemassa, joten minkä tahansa suunnitelman täytyy olla Venäjän puolella, koska se on realistisempaa".

– Putin myös ajattelee, ettei kukaan ota hänen kantaansa tosissaan. (Venäjän presidentti Vladimir) Putin ei oikeastaan halua jatkaa sotaa, mutta hän on opportunisti, Kreml-lähde väittää.

Venäjän on saatava sodasta "jotain merkittävää", lähde katsoo. Hän myös hylkää ajatuksen, että Euroopan tai Ukrainan pitäisi määritellä, miten rauhanprosessi etenee.