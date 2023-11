Tutkija tietää, mitä Kreml Suomelta haluaa: "Venäjä on lukenut ilmapiiriä todella hyvin"

Pienet panokset, suuret vaikutukset

Hallituksen ja viranomaisten viesti oli selvä: Suomeen masinoidaan ihmisiä, eskalaation vaara on selkeä, Venäjän rajaviranomaisten toiminta on muuttunut ja raja-asemia suljetaan.

– Täällä ollaan erittäin varpaillaan. Venäjä on lukenut ilmapiiriä todella hyvin. Pienillä teoilla on saatu todella iso vaikutus, Kangaspuro arvioi.

"Syvää surua"

Se, mikä on herkästi Suomen näkökulmasta kiusaamista ja ilkeyttä, on Kremlistä katsottuna lännen sanktioihin vastaamista.

– Kiusaamis-käsite on osuvan oloinen mutta tosiasiassa tässä on kyse poliittisesta pelistä, viestinnästä ja painostuksesta. Venäjän ajatuskulku on, että miksi Venäjän pitäisi olla ystävällinen Suomelle nyt, kun Suomi on epäystävällinen maa, Kangaspuro kertoo.