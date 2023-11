Asiantuntija: Rajojen sulkeminen neuvottelematta Venäjän kanssa oli "erittäin vahva signaali"

Venäjä on vastannut kitkerin sanakääntein Suomen päätökseen sulkea Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran ja Niiralan rajanylityspaikat.

Esimerkiksi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on kuvannut aiemmin niin hyvien naapuruussuhteiden hyytyneen Suomen "russofobian" takia.

Suomessa viikonloppuna suljetut ylityspaikat pysyvät kiinni ainakin kolme kuukautta. Eri mediatietojen mukaan hallituksella olisi valmiuksia sulkea tarvittaessa jopa koko itäraja.

Suomi toimitti jo viime viikolla nootin Venäjälle rajan tilanteesta.

Paluuta vanhaan ei ole

Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Joel Linnainmäen mukaan enää ei ole paluuta siihen aikaan, kun esimerkiksi rajakiistat olisi ratkottu valtiomiestasolla niin, että presidentti soittaa toiselle ja tilanne on sillä selvä.

Linnainmäen mukaan rajojen sulkeminen ilman etukäteisilmoitusta tai neuvotteluja Venäjän kanssa on ollut erittäin vahva signaali Venäjälle.

– Meillä on työkalupakissa rajan sääntelemisen lisäksi myös diplomaattisia työkaluja. Voimme protestoida, voimme sulkea Venäjän lähetystön tai karkottaa diplomaatteja, jos valtionjohto katsoo, että se olisi järkevää. Voimme myös edistää EU:ssa pakotteiden lisäämistä, Linnainmäki kertoi MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Venäjän propagandakone jauhaa, toimi Suomi niin tai näin

Linnainmäen mukaan Venäjä voi käyttää kaikkea Suomen toimintaa omassa propagandassaan.

– Jos me emme tee mitään, he voivat sanoa, että Suomi on heikko eikä osaa reagoida tilanteeseen. Jos me suljemme rajat, he voivat sanoa, että Suomi syrjii venäläisiä ja kaksoiskansalaisia.

– Tässä tilanteessa ainoa tapa Suomelle on reagoida valmistelemalla päätökset oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti. Emme luovu arvoistamme, mutta samalla osoitamme Venäjälle, että meihin tällainen vaikuttaminen ei toimi.

Venäjä haluaa Linnainmäen mukaan rajatoimillaan osoittaa sen, että sillä on valta vaikuttaa Suomeen.

– Ja tätä kautta muistuttaa, että Suomen tulisi pyrkiä pitämään heihin välejä riippumatta tilanteesta Ukrainassa. He ovat toisaalta sanoneet käyvänsä laajempaa sotaa kollektiivista länttä vastaan, ja sekin on tässä taustalla.

Linnainmäki uskoo, että Venäjän puolelta voi odottaa kaikenlaisia ilkeyksiä vastakin.

– Venäjä on varmasti miettinyt erilaisia keinoja koettaa vaikuttaa meihin. Samalla Suomi on hyvin varautunut. Vaikka kuvat rajalta ovat nyt hyvin dramaattisia, kun näemme esimerkiksi varusmiehiä rakentamassa rajaesteitä, tilanne on kuitenkin rauhallinen, koska se on Suomen viranomaisten hallinnassa.

Pitäisikö Suomen sitten sulkea koko itäraja?

– Ajattelen että valtioneuvosto on toiminut viisaasti siinä, että he ovat edenneet asiassa asteittain nähdäkseen vaikuttavatko toimet. Nyt kun olemme huomanneet, että ne eivät vaikuta, halutaan sulkea mahdollisesti koko raja.

Linnainmäen mukaan Suomen on parasta pysyä linjassaan.

– Tässä tilanteessa, jossa Venäjä kuljettaa ihmisiä rajalle eikä päästä heitä enää takaisin Venäjän puolelle ja myös Suomen raja on kiinni, on vaikea nähdä, että demokratiana ja oikeusvaltiona me voisimme kilpailla Putinin Venäjän kanssa siitä, kuka kaikkein tiukimmin kohtelee rajalle tulevia ihmisiä.

Linnainmäen mukaan strategistakaan viestintää Venäjän suuntaan ei pidä unohtaa.