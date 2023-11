Suomi kielsi rajan ylittämisen polkupyörällä, silti ralli jatkuu – taustalla yllättävä syy

Avainasemassa on se, että Suomi on tehnyt polkupyöräkiellon yksipuolisesti nootilla. Toistaiseksi voimassa oleva kielto astui voimaan 15. marraskuuta eli viime keskiviikkona kello 00.

– Se on meidän tekemä päätös, että rajan ylittäminen polkupyörällä on kielletty. Se on Venäjän viranomaisten näkemys, valvovatko he sitä vai eivät, kertoo majuri Jouni Lahtinen Rajavartiolaitoksen esikunnan kansainvälisen yhteistyön yksiköstä.