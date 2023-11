Myös Venäjän erikoisjoukkojen sotilailla on oikeus hakea turvapaikkaa Suomesta

Turvapaikkahakemus otetaan siis vastaan kaikilta, jotka ovat tavalla tai toisella päässeet Suomen rajojen sisäpuolelle, vaikka he olisivat tulleet maahan laittomasti rajaesteiden läpi.

– Suomi ei voi kieltäytyä vastaanottamasta turvapaikkahakemusta, jos henkilö oleskelee Suomen alueella. Nämä ovat niitä kansainvälisten sopimusten velvoitteita, joihin Suomi on sitoutunut, Lahtinen kuvailee.

Laiton maahantulo ei ole peruste evätä turvapaikkaa

– Venäjän armeijan sotilailla on yhtä lailla oikeus hakea Suomesta turvapaikkaa kansainvälisten sopimusten perusteella. Ei sillä ole merkitystä, mikä ryhmä on kyseessä.

– Ensisijaista on turvata alueellinen koskemattomuus ja turvallisuus. Sen jälkeen, jos henkilö on Suomen alueella, hänellä on oikeus hakea kansainvälistä suojelua.