Raportti itärajalta: Suljetulta raja-asemalta ajoi siviiliauto, paikallisia tilanne mietityttää – "Kovalta ratkaisulta tuntuu"

On kulunut reilut 12 tuntia siitä, kun hallituksen päätös sulki Kaakkois-Suomen kolme rajanylityspaikkaa ja Niiralan rajanylityspaikan Pohjois-Karjalassa vastauksena turvapaikanhakija-aaltoon, jota epäillään Venäjän masinoimaksi.

Elohopea on vajonnut muutaman asteen nollan alapuolelle, lunta satelee taivaalta, pakkasen kuuraamat tiet ovat hiljaiset.

Siviiliauto saapui rajalta

Rajavartijat toteavat, että tästä eteenpäin ei ole asiaa, vaikka varsinaiselle tarkastusasemalla on vielä matkaa muutama sata metriä.

He käännyttävät lyhyen keskustelun jälkeen meidät, minut ja kuvaajan, rautaisten festariaitojen taakse. Siellä saa kuvata.

Heidät päästetään sulutteesta lävitse. Rekan kyydissä oli nähtävästi jonkinlaisia lisäsulutteita rajalle. Selkeää kuvaa niistä ei saa, sillä esineet on peitetty mustalla muovilla.

Komentaja: Rajaesteitä vahvistetaan

Reilua tuntia myöhemmin kuulemme Rajavartiolaitoksen tiedotustilaisuudessa Immolassa, että Nuijamaan rajanylityspaikan esteistä on päässyt lävitse kaksi turvapaikanhakijaa.

Tiedotustilaisuudessa kerrotaan myös, että Nuijamaalla ja Vaalimaalla rajalla sijaitsevien esteiden takana on joitakin kymmeniä Suomeen pyrkiviä turvapaikanhakijoita.

– Pääosin henkilöt ovat laillisesti Venäjällä, ja Venäjä on päättänyt heidän ottamisestaan Venäjälle. He ovat tällä hetkellä Venäjällä. Ainakin minun mielestäni, he ovat Venäjän vastuulla, komentaja Rytkönen sanoo.