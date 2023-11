Itärajan tilanne muistuttaa historioitsijaa 1920-luvusta – silloin pelin vihelsi poikki Stalin

Suomen ja Venäjän välisessä viranomaisyhteistyössä juuri rajaviranomaisten välinen yhteispeli on perinteisesti toiminut parhaiten, Rentola sanoo.

Pitkään tilanne oli se, että venäläisviranomaiset tarkistivat, että Suomen itärajalle saapuvilla on paperit kunnossa. Jos näin ei ollut, heitä ei päästetty eteenpäin.

Tällä hetkellä tilanne on toinen. Suomalaisviranomaisten mukaan Venäjä masinoi väkeä Suomen itärajalle. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan on "yhä enemmän viitteitä siitä, että toiminta on järjestettyä".