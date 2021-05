"Turpeen ominaispäästöt ovat suuremmat kuin kivihiilen" – asiantuntija listaa syyt, miksi turpeenpoltosta tulisi luopua

Turve ei ole pelkästään ollut eilispäivän sana, vaan se on ollut viime vuosien kuuma peruna suomalaisessa energiakeskustelussa.

Vaikka kyseessä onkin kotimainen energianlähde, turpeella on kohtuuttoman suuret päästöt sen tuottamaan energiaan verrattuna.

Ollikaisen mukaan toisinaan turvekenttien läheisyydessä on myös valitettu siitä, että kuivattu turve pölisee ja siten aiheuttaa pölyhaittoja.

Turve ei ole energiankäytössä uusiutuva vara

– Turve on uusiutuvaa energiaa Ruotsissa ja Virossa. Suomessa se on äänestetty "uusiutumattomaksi" ja kolikon heitolla ratkottiin se, onko turve uusiutuvaa, mielenilmaukseen osallistunut Jussi Teppo kommentoi MTV Uutisille

– Turvetta kohdellaan energiantuotannossa fossiilisena polttoaineena ja se on yksiselitteinen asia.

– Tässä on vain se toive, että turve saa toisen statuksen, ja kuvitellaan, että jos Suomi luokittelisi turpeen uusiutuvaksi energianlähteeksi, sen jälkeen EU:n päästökauppa ei koskisi sitä, Ollikainen pohtii.

Turve on yksi ilmastoa eniten kuormittavimmista polttoaineista

– Silloin energian tuotannon osalta vähennyslistalla on ensimmäisenä kivihiili, turve on toisena ja kolmantena maakaasu, Ollikainen listaa.

S uunnittelu- ja konsultointiyhtiö AFRY:n elinkeinoministeriölle teettämän selvityksen mukaan nimenomaan turpeen käytöstä syntyvät hiilidioksidipäästöt laskevat Suomessa vähintään 70 prosenttia vuoteen 2030 mennessä lähes kaikissa skenaarioissa. Selvitys on julkaistu viime elokuussa.

Turve on niin kallis, että se poistuu markkinoilta kuin itsestään

– Ei kukaan ole turpeen polttoa Suomessa kieltänyt. Mutta asia on nyt vain niin, että markkinaehtoisesti, eli päästökaupan kautta, turve on tullut myös aivan mahdottoman kalliiksi.

Turve on Ollikaisen mukaan polttoaineena nykyisin niin kallis, että turpeen käyttäminen polttoaineena häviää väistämättäkin.

– Koska turve on päästökaupan piirissä, 44–45 euroa per tonni on niin kova rokote, että turve katoaa.