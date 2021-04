Turve sai tukea, mutta tuottajat osoittavat mieltä – ilmastopaneelin puheenjohtaja: "15 vuotta on se aika, jolloin kaikki menee nollaan"

Niin tai näin, turpeesta ollaan luopumassa joka tapauksessa. Se on päästökaupassa kallista ja niin kunnat kuin energiayhtiöt liputtavat jo hiilineutraalia tulevaisuutta.

– Kyllä kehitys tässä suhteessa on vääjäämätön ja olisi tärkeää, että tämä perspektiivi on selvä turpeen tuottajille. Seuraavat 15 vuotta on se aika, jolloin kaikki menee nollaan, Ollikainen muistuttaa.