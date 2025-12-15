Juuri nyt Avaa

Helmikuussa 2023 kuvattu maanvajoama Turkin Konyan alueella.

Nyt uusimpien tietojen mukaan ilmiö on alkanut levitä myös viereisiin maakuntiin Karamanin ja Aksarayn alueille.

Asiantuntijat ovat nimenneet maanvajoamien pääasiallisiksi syiksi ilmastonmuutoksen sekä siitä seuraavan kuivuuden ja laajamittaisen pohjaveden käytön.

Koska satojen onnistuminen pitkittyneinä kuivuuskausina edellyttää alueen maanviljelijöiltä runsasta kastelua, kalkkikivikerroksista pumpataan ylös valtavia määriä vettä. Tämän seurauksena aiemmin täynnä vettä olleet maanalaiset luolat tyhjentyvät.

Kun vesivaranto tyrehtyy, maanalaisten luolien katot puolestaan romahtavat ja muodostavat valtavia kuoppia, jotka nielaisevat viljelysmaat ja tiet jopa yhdessä yössä.