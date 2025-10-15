Nasan tutkija on kehittänyt mielenkiintoisen teorian siitä, miksi ihminen ei ole löytänyt merkkejä älyllisestä elämästä avaruudessa.

Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan astrofysiikolla Robin Corbetilla on uudenlainen selitys siihen, miksi ihmiskunta ei ole löytänyt enempää merkkejä älyllisestä elämästä avaruudesta.

Hänen mukaansa avaruusolentoja saattaa olla olemassa, mutta heidän teknologiansa ei ole välttämättä sen kehittyneempää kuin meidänkään.

He ovat siis ehkä tutkineet omaa galaksiaan, mutta kyllästyneet tulosten vähyyteen ja lopettaneet.

Corbetin teorioista uutisoivat muun muassa brittilehdet The Guardian ja The Independent.

Radikaali arkisuus

"Radikaaliksi arkisuudeksi" kutsutussa teoriassa hylätään ajatus siitä, että avaruusolennot matkustaisivat ympäri universumia valoa nopeammin, käyttäisivät meille tuntemattomia fysiikan lakeja tai olisivat liian kehittyneitä havaittaviksi. Tai että Maa olisi kosminen eläintarha, jota avaruusolennot eivät yhteisestä sopimuksesta halua häiritä.

Sen sijaan teoriassa ehdotetaan, että Linnunradassa on vain vähän sivilisaatioita, joiden teknologia on selvästi edistyneempää kuin meidän.

– Heillä ei ole valoa nopeampaa matkustamista, ei koneita, jotka perustuvat pimeään energiaan tai aineeseen, tai mustiin aukkoihin. He eivät ehkä hallitse uusia fysiikan lakeja, Corbet sanoo Guardianin mukaan.

Mahdollinen yhteys voi olla pettymys

Corbet kehitti teorian miettiessään niin sanottua Fermin paradoksia, joka on astrobiologian kulmakivi: Jos maailmankaikkeudessa on muuta älyllistä elämää kuin ihmiskunta, miksi sitä ei ole havaittu? Ja miksi emme ole löytäneet todisteita avaruusolennoista, vaikka universumi on valtava ja vanha?

Avaruusolentoja on toki yritetty löytää vuosien varrella etsimällä heistä erilaisia merkkejä taivaalta ja keskuudestamme.

Heidän on ajateltu voivan ilmoittaa itsestään esimerkiksi lähettämällä robottitutkimusaluksia galaksin halki tai rakentamalla avaruuteen valtavia rakenteita.

Mutta jos olennot eivät ole paljon meitä edellä, he eivät ehkä pysty ylläpitämään tällaisia järjestelmiä pitkään.

Corbetin mukaan tämä arkinen selitys tuntuu luonnollisemmalta – ja vähemmän pelottavalta kuin ajatus siitä, että olisimme täysin yksin tai että olennot olisivat niin kehittyneitä, ettemme voi ymmärtää heitä.

Hän arvelee, että jos yhteys joskus syntyy, se saattaa olla jopa pienoinen pettymys.

Teorialla myös epäilijänsä

Kaikki eivät ole samaa mieltä Corbetin kanssa.

Esimerkiksi skotlantilainen professori Michael Garrett uskoo Guardianin mukaan, että jotkin sivilisaatiot voivat kehittyä niin nopeasti, että ne luisuvat havaintokykymme ulkopuolelle.

– Tämä teoria heijastaa hyvin ihmismäistä apaattisuutta koko kosmokseen. Minun on vaikea uskoa, että kaikki älyllinen elämä olisi niin yksiselitteisesti tylsää.

Brittitutkija Michael Bohlander taas muistuttaa, että todisteita maan ulkopuolisesta elämästä saattaa jo olla. Sellaisia voivat olla esimerkiksi tunnistamattomat ilmakehässä tapahtuvat ilmiöt (UAP).

Jos osa niistä ei ole ihmisen tekemiä, ne voisivat hänen mukaansa olla merkki kehittyneestä teknologiasta avaruudessa.