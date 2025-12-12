Tuoreen tutkimuksen mukaan Amazonin sademetsän ilmasto on lähestymässä "hypertrooppiseksi" luonnehdittua ilmastotyyppiä.

Tutkijat uskovat, että ilmastonmuutos aiheuttaa entistäkin enemmän äärimmäisiä kuumia kuivuuskausia, jotka voivat johtaa puiden massakuolemiin Amazonin sademetsässä.

Tutkijoiden ennusteen mukaan vuoteen 2100 mennessä kuivuuskaudet voivat hautoa Amazonin aluetta 150 päivänä vuodessa. Nykyisin vastaavia kausia on alueella vain muutamia päiviä tai viikkoja vuodessa. Aiheesta uutisoi LiveScience -tiedesivusto.

– Kun tällaisia kuumia kuivuuskausia syntyy, niin viittaamme hypertrooppiseen metsän ilmastoon. Hypertrooppinen metsä ylittää ne rajat, mitä pidämme nykyisin trooppisina metsinä, toteaa tutkimuksen johtava tutkija, maantieteen professori Jeff Chambers Kalifornian yliopistosta.

Tutkijat uskovat, että edellisen kerran maapallolla esiintyi hypertrooppista ilmastoa 10–40 miljoonaa vuotta sitten.

Tutkijat tarkastelivat tutkimuksessa Brasilian Manauksen lähellä sijaitsevan metsäalueen lämpötilaa, ilmankosteutta, maaperän kosteutta ja auringon säteilyn voimakkuutta 30 vuoden ajalta. Tutkijat pyrkivät myös selvittämään, miten alueen puusto kykenee selviämään kuivissa olosuhteissa.